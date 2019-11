Nations Cup: Felderer e L.Gufler si qualificano per il singolo a Igls, promosse tre donne e il doppio

Leon Felderer e Lukas Gufler hanno centrato la qualificazione per il singolo maschile di slittino pista artificiale di scena domenica 24 novembre a Igls (Aut), prima tappa della Coppa del mondo 2019/2020.

I due azzurri, infatti, sono riusciti a rientrare tra i primi diciotto nella Nations Cup disputatasi nella mattinata di venerdì, riuscendo così a raggiungere i colleghi Dominik e Kevin Fischnaller, già certi di prendere parte alla gara finale. Nulla da fare invece, per Alex Gufler, finito 25esimo e quindi fuori dalla lista dei qualificati. La prima manche del singolo maschile prenderà il via alle ore 10, mentre la seconda è prevista per le ore 11,40.

Tra le donne a brillare sono state Nina Zoeggeler, Verena Hofer e Marion Oberhofer: le tre azzurre hanno ottenuto il pass per il singolo femminile al quale parteciperà anche Andrea Voetter. L’appuntamento è per sabato 23 novembre alle ore 10,20 e alle ore 11,45, quando sono previste rispettivamente la prima e la seconda manche. Decimo tempo di giornata nel doppio per la coppia composta da Ludwig Rieder e Patrick Rastner, che riesce a qualificarsi per la gara conclusiva di sabato. Il primo run è programmato per le 13.10, il secondo per le ore 14,30.

Ordine d’arrivo Nations Cup singolo maschile Igls (Aut):

1. Nico Gleirscher AUT 50.796

2. Arturs Darznieks LAT +0.170

3. Eric Jonathan Gustafson USA +0.211

14. Leon Felderer ITA +0.716

18. Lukas Gufler ITA +0.838

25. Alex Gufler ITA +1.368

Ordine d’arrivo Nations Cup singolo femminile Igls (Aut):

1. Emily Sweeney USA 40.227

2. Anna Berreiter GER +0.007

3. Ekaterina Katnikova RUS +0.082

10. Nina Zoeggeler ITA +0.332

15. Verena Hofer ITA +0.447

16. Marion Oberhofer ITA +0.515

27. Nadia Falkensteiner ITA +1.054

29. Katharina Putzer ITA +1.118

Ordine d’arrivo doppio maschile Nations Cup Igls (Aut):

1. Bogdanov/Medvedev RUS 40.332

2. Walker/Snith CAN +0.017

3. Mueller/Frauscher AUT +0.161

10. Rieder/Rastner ITA +0.655

Com. Stam.