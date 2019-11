Mini-Transat La Boulangère Arrivati tutti gli italiani

Con l’arrivo di Marco Buonanni sul suo Bandolero/Caerus termina la Mini Transat La Boulangère della spedizione italiana.

La vittoria in classe Serie di Ambrogio Beccaria su Geomag si ricorderà per gli anni a venire, Ambrogio è il primo italiano a vincere la storica traversata atlantica in solitario su imbarcazioni di 6 metri e mezzo.Durante la settimana si sono succeduti gli arrivi dei 75 ministi che hanno partecipato a questa seconda tappa, nella classe più numerosa dei Serie ad arrivare a Le Marin in Martinica in seconda posizione è stato Nicolas d’Estais (FRA) con un distacco da Beccaria di 19 ore e 6 minuti, al terzo posto Benjamin Ferrè (FRA).Il podio della classe proto vede François Jambou (FRA) al primo posto seguito da Axel Trehin (FRA) e da Morten Bogacki (GER). Incredibile la prestazione di Beccaria che porta il suo Pogo 3 di serie in terza posizione assoluta superato solo da due prototipi. Ottimo risultato nella classe Proto per Luca Rosetti su Maccaferri/Cel che conclude la seconda tappa in decima posizione tagliando la linea di arrivo dopo 17 giorni e 12 ore di navigazione.Nella classe Serie Daniele Nanni su Audi E-Tron è 44esimo, Luigi Dubini su The Doctor 50esimo, Alessio Campriani su Circolo Velico Centro Italia 52esimo e Marco Buonanni su Bandolero/Caerus 55esimo.Al momento sono tre gli skipper che devono ancora tagliare la linea di arrivo di Le Marin, l’ultimo in classifica dista 100 miglia dal traguardo ed è alle prese con venti deboli.Peccato per Matteo Sericano che durante le prime fasi della transatlantica ha urtato con il suo Proto Eight Cube un oggetto galleggiante non identificato ed ha dovuto ritirarsi per danni al timone e alla chiglia quando era in ottava posizione.La premiazione della Mini Transat La Boulangère si svolgerà a Parigi sabato 7 dicembre alle ore 17.30 in occasione del Salon Nautique de Paris.

Com. Stam.