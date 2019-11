CDM CX – Un super De Pretto conquista l’argento a Tabor

Nella prova Juniores l’azzurro agguanta una clamorosa seconda piazza alle spalle dell’inarrivabile campione europeo Thibau Nys – Quinta Arzuffi tra le donne elite, decimo posto tra gli U23 per Filippo Fontana

Arriva subito un risultato importante per la Nazionale italiana di ciclocross impegnata nella tappa di Coppa del Mondo di Tabor, in Repubblica Ceca. Nella prima gara, quella dedicata agli uomini junior, Davide De Pretto trova una clamorosa seconda piazza, al termine di una gara condotta magnificamente e chiusa alle spalle dell’inarrivabile campione europeo Thibau Nys. Che fosse in crescita lo aveva già dimostrato domenica scorsa a Silvelle al Campionato Europeo di Ciclocross, dove ha occupato la sesta posizione finale. Oggi il 17enne vicentino ha fatto qualcosa di eccezionale, sfiorando addirittura il successo: un testa a testa che si è risolto soltanto sotto lo striscione di arrivo, dove Nys ha perceduto di soli 3″ De Pretto, che sale per la prima volta sul podio della Coppa del Mondo. Un grande risultato per l’Italia e per la giovane Nazionale di Fausto Scotti, che applaude anche la prestazione di Filippo Agostinacchio, giunto in quattordicesima posizione a un minuto dal vincitore. Diciannovesimo posto a Lorenzo Masciarelli.

UOMINI ELITE – Non sono bastati una partenza dalla terza fila e un problema meccanico per fermare Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) in quel di Tabor, nella prova di Coppa del Mondo di ciclocross. Il fenomeno iridato in carica ha superato 25 corridori durante la gara e ha ottenuto il suo 30esimo successo consecutivo nella disciplina staccando, nel finale, il solito Eli Iserbyt (Pauwels-Sauzen Bingoal), costretto ancora una volta ad arrendersi allo strapotere dell’olandese. Terzo posto per il connazionale del vincitore Lars van der Haar (Telenet-Fidea), specialista di questo tracciato e autore di una prestazione di altissimo profilo.

Mathieu è stato costretto a inseguire a lungo la testa della gara, e solo durante il quinto giro è piombato sui primi. Alla fine del terzultimo giro arriva il primo attacco dell’olandese, seguito a ruota a Iserbyt e van der Haar, che prova a rilanciare l’azione. I tre arrivano insieme alla tornata conclusiva, mentre Iserbyt prova a dare un’altra stoccata. Nell’ultimo tratto in salita presente sul circuito di Tabor, il campione del Mondo, però, scatta di nuovo e, questa volta, per l’avversario non c’è niente da fare. Iserbyt può consolarsi leggendo la classifica di Coppa, in cui riesce ad allungare ancora su Toon Aerts, oggi solo quinto: al momento Iserbyt guida con 310 punti, Toon segue a 265, mentre al terzo posto c’è Vanthourenhout a 283.

DONNE ELITE – L’olandese Annemarie Worst (777) trionfa a Tabor piegando Ceylin Del Carmen Alvarado (Corendon-Circus). Completa il podio la compagna di Worst, nonché neocampionessa europea, Yara Kastelijn, autrice di una gara in solitaria all’inseguimento delle prime due. Quinta Alice Maria Arzuffi (777), migliore delle italiane e prima delle non rappresentanti dei Paesi Bassi, l’azzurra conclude alle spalle anche di Lucinda Brand (Telenet-Fidea). Undicesima, invece, l’argento europeo Eva Lechner (Creafin).

La neerlandese va, dunque, a conquistare il suo secondo successo consecutivo in Coppa del Mondo, che le permette anche di fare un bel balzo in classifica generale. Worst, infatti, nonostante abbia saltato le due gare statunitensi, si trova ora in sesta posizione, a 160 punti, mentre la ceca Katerina Nash guida a 230. Con cinque gare ancora da svolgersi, però, e visto il gap che c’è tra le due, l’olandese ha tutto lo spazio per rimontare.

UOMINI UNDER 23 – A trionfare tra gli U23 a Tabor è stato il britannico classe 1999 Thomas Mein, che ha battuto di 11” l’elvetico Kevin Kuhn, mentre in terza piazza è giunto il transalpino Antoine Benoist. Nella top-5 anche Gerben Kuypers e Ryan Kamp. In casa Italia più che positiva la decima piazza di Filippo Fontana. Da segnalare anche la 27ma piazza di Davide Toneatti.

ORDINE D’ARRIVO UOMINI JUNIORES

1 NYS Thibau 1n 41’26”

2 DE PRETTO Davide a 3″

3 ZATLOUKAL Jan a 17″

4 LILLO Dario a 22″

5 HUYBS Ward a 30″

6 LELANDAIS Rémi a 32″

7 LAURYSSEN Yorben a 34″

8 MICHELS Jente a 35″

9 DEL GROSSO Tibor a 39″

10 BRENNER Marco a 55″

ORDINE DI ARRIVO DONNE ELITE

1 WORST Annemarie (777) 44:45:00

2 ALVARADO Ceylin del Carmen (CORENDON – CIRCUS) +10

3 KASTELIJN Yara (777) +20

4 BRAND Lucinda (TELENET BALOISE LIONS) +23

5 ARZUFFI Alice Maria (777) +1:20

6 CANT Sanne (IKO – CRELAN) +1:28

7 KAY Anna (EXPERZA PRO CX) +1:29

8 KEOUGH Kaitlin (CANNONDALE CYCLOCROSSWORLD) +1:41

9 PIETERSE Puck +1:59

10 VAN ANROOIJ Shirin +2:01

ORDINE DI ARRIVO UOMINI ELITE

1 VAN DER POEL Mathieu (CORENDON-CIRCUS) en 1h01’56”

2 ISERBYT Eli (PAUWELS SAUZEN-BINGOAL)

3 VAN DER HAAR Lars (TELENET BALOISE LIONS) 12

4 VANTHOURENHOUT Michael (PAUWELS SAUZEN-BINGOAL) 42

5 AERTS Toon (TELENET BALOISE LIONS) 1:00

6 VAN KESSEL Corne (TELENET BALOISE LIONS) 1:10

7 HERMANS Quinten (TELENET BALOISE LIONS) 1:14

8 MERLIER Tim (CREAFIN-FRISTADS) 1:17

9 SWEECK Laurens (PAUWELS SAUZEN-BINGOAL) 1:22

10 ADAMS Jens (PAUWELS SAUZEN-BINGOAL) 1:32

ORDINE DI ARRIVO UOMINI UNDER 23

1. MEIN Thomas

2. KUHN Kevin

3. BENOIST Antoine

4. KUYPERS Gerben

5. KAMP Ryan

6. BELLENS Jarno

7. MASON Cameron

8. ROUILLER Loris

9. CRISPIN Mickael

10. FONTANA Filippo

