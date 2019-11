Nuovo rapporto di collaborazione giovanile per la Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza con l’Orsa Barcellona

La Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza comunica di aver definito un accordo di collaborazione con l’Orsa Barcellona, formazione di C Silver maschile.

L’accordo prevede l’utilizzo nei campionati giovanili disputati dall’Orsa dei giovani atleti in forza al roster della serie D della Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza, in particolare i 2002 Petrovic e Pivas e il 2003 Oistojic parteciperanno ai campionati Under 20, Under 18 e Under 16.

“Si tratta di un accordo importante – spiega Beto Manzo, coach dell’Orsa Barcellona – che prevede di far giocare i giovani avendo la possibilità di programmare il lavoro. I giovani sono il futuro delle società come l’Orsa e la Nuova Pallacanestro Messina che hanno un progetto e vogliono investire sui giovani, in questo si trovano sulla stessa lunghezza d’onda, lavorare per poter migliorare gli atleti under. Il rapporto che ho con il presidente con il presidente Caruso ha fatto sì che questa questa collaborazione potesse nascere e sono veramente felicissimo non solo per la possibilità di collaborare con la Pallacanestro Messina e il Cocuzza ma per la possibilità di valorizzare i giovani, credo che in questo momento difficile della pallacanestro unire la forza per incrementare e allargare le basi sia l’unico modo per un futuro migliore nella pallacanestro nostrana. e La Pallacanestro Messina ha creduto nel progetto Orsa – prosegue Manzo – di cui io sono il responsabile tecnico e quindi sono contento di tutto ciò. In futuro proseguirà la progettazione di percorsi comuni per dare ancora continuità a questo percorso, la collaborazione la collaborazione sicuramente porterà a degli obiettivi molto importanti ma soprattutto duraturi nel tempo, per fare qualche cosa di importante c’è bisogno di della collaborazione e questo le società lo stanno portando avanti, poter lavorare insieme e crescere con i giovani”.

“Ci auguriamo che il rapporto di collaborazione intrapreso quest’anno con la Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza – dichiara il dirigente dell’Orsa Barcellona Renzo Crisafulli – rappresenti il primo passo verso futuri scenari che permettano alle due giovani società di poter continuare a crescere.

Un particolare ringraziamento al presidente Carmelo Caruso”.

