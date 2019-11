Rally delle Marche, buona la prima in casa Project Team

Punti pesanti nell’apertura stagionale del Challenge Raceday Rally Terra per il rientrante Emanuele “lele” Silvestri (Mitsubishi Lancer Evo IX), affiancato da Andrea Guerretti stop anticipato, invece, per il neo portacolori Christian Gabbarrini (Subaru Impreza STI), in coppia con Erminio Nati

Cingoli (Mc), 10 novembre 2019 – In virtù di una performance in crescendo, Emanuele “Lele” Silvestri, alla guida della fida Mitsubishi Lancer Evo IX, ha ottenuto il primato nel Trofeo Pirelli e la preziosa piazza d’onore in una competitiva classe N4 al termine del 13° Rally delle Marche, apertura stagionale del Challenge Raceday Rally Terra 2019/2020, rinomata serie nazionale riservata agli amanti delle “strade bianche”, e andato in scena nel Maceratese. Dopo aver preso le misure nei passaggi iniziali della “Panicalli” e della “Due Laghi” (prime due prove speciali delle cinque effettivamente disputate, visto l’annullamento della sesta e ultima per un incidente), l’alfiere della scuderia Project Team, sempre assistito alle note da Andrea Guerretti, ha avviato un’efficace rimonta nel corso della terza frazione cronometrata, tanto da risalire la china guadagnando subito la seconda posizione e difenderla agevolmente, nel prosieguo, fino alla bandiera a scacchi.

«È andata bene, mi ritengo molto soddisfatto» – ha commentato Silvestri all’arrivo – «Al di là del risultato, sono oltremodo contento per la prestazione in sé, per i tempi registrati e per aver interpretato al meglio i selettivi asfalti marchigiani, a differenza della sofferta passata edizione. In più, abbiamo già incamerato punti pesanti tanto nel monomarca Pirelli quanto in ottica campionato. Da qui la decisione, seppur presa un po’ a malincuore, di saltare il Tuscan Rewind per rientrare in occasione del secondo round del ‘Raceday’: il Prealpi Master Show».

Di ben altro umore il neo portacolori Christian Gabbarrini, su Subaru Impreza STI curata dal team Proline. Il pilota umbro, in coppia col corregionale Erminio Nati, infatti, non ha neanche potuto prendere il via per la sopravvenuta rottura del cambio durante lo shakedown.

Calendario Challenge Raceday Rally Terra 2019/2020

13° Rally delle Marche (10/11/2019); 21° Prealpi Master Show (22/12/2019); 11° Rally della Val d’Orcia (2020); 14° Rally Città di Arezzo – Valtiberina (15/03/2020).

