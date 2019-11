Non solo A e B, nel weekend scattano anche la Serie C e tutti i campionati giovanili. Una vera e propria abbuffata di Hockey!

Uno sguardo a tutti i campionati che partono nel weekend. Al via due gironi di serie C (il “centro-sud” inizierà a metà dicembre) e praticamente tutte le categorie giovanili, dalla u12 alla Elite che vede la novità dell’ingresso degli sloveni dell’Horjul

SERIE C – Semaforo verde anche per la Serie C dell’hockey inline che da domani a marzo vedrà le 19 squadre iscritte suddivise in tre gironi a carattere geografico. Due gironi da 7 squadre sia a nord-est che a nord-ovest e un girone da 5 squadre nel centro sud. Inserite nello stesso girone, le due finaliste della scorsa stagione Asiago Newts (vincente del campionato ma poi rinunciataria alla B) e Raiders Montebelluna, saranno curiosamente una innanzi all’altra proprio alla prima di campionato, sul campo di Asiago. Treviso-Polet e Gorizia- Blackout completano il quadro del giorne B, mentre riposano i Diavoli Empoli nati dalla collaborazione fra la squadra vicentina e i Flying Donkeys che avranno anche la loro squadra “storica” inserita nel girone C.Nel girone A, quello di nord-ovest, sfide fra Torre Pellice (che si presenta con una formazione sia in B che in C) e Wind of Usa oltre a Draghi Torino-Savona con i piemontesi indicati come possibili mattatori del proprio girone. Si giocherà al 17 novembre la sfida fra Canguri Brebbia e Falcons mentre osservano il turno di riposo i Monsters di Milano. Partirà a metà dicembre il girone C che vede al via Riccione, Empoli, SPV Vecchia Viareggio, Kemarin e Kings Messina.La prima di ogni girone accede direttamente alla Final Six promozione mentre per le altre una seconda chance di accesso attraverso la via più tortuosa dei playoff che decreteranno le altre tre formazioni qualificate all’appuntamento finale di Maggio che, nelle intenzioni del Settore Tecnico, dovrebbe promuovere ben tre club alla serie B 2020-2021, innalzando così a 12 il numero delle squadre della serie cadetta. Serie C – Il programma della 1a giornata (8-9-10 novembre)Girone AOld Style Torre Pellice – Wind of USADraghi Torino – Killer Whales SavonaCanguri Brebbia – Falcons Girone BAsiago Newts – Raiders MontebellunaSporting Treviso – Polet TriesteFiamma Gorizia – Asiago Blackout GIOVANILI – Al via gran parte delle categorie giovanili; menzione particolare per la categoria “regina” del mondo giovanile: l’Elite. Nove formazioni ai nastri di partenza per entrare nell’albo d’oro che vede i Ghosts Padova campioni in carica. Occhi puntati sulla squadra slovena del Dinamiti Harjul, eccezionalmente ammessa al campionato (non potrà vincere il titolo di campione d’Italia ma concorrerà per la Coppa Fisr riservata alle prime 4 della stagione regolare) per innalzare il livello della manifestazione e, perché no, avere uno sguardo oltre confine, sempre propedeutico per l’attività internazionale delle rappresentative azzurre (la Slovenia è arrivata all’argento negli ultimi Europei U18 di Roana). Cittadella, Montorio, Real Torino, Civitavecchia, Ferrara, Fox Legnaro ed Edera Trieste le altre partecipanti.Nella prima giornata di domenica 10 Novembre queste le sedi e le partecipanti dei concentramenti (ogni squadra gioca 2 gare):

Trieste (Edera, Legnaro, Civitavecchia)

Horjul (Horjul, Cittadella e Padova)

Milano (Real Torino, Montorio e Ferrara)

Sei mesi di stagione regolare per scoprire chi accederà alla Final Four di Coppa Fisr (le prime 4 assolute della stagione regolare) e alla Final Six Scudetto (le prime 6 “al netto” dei Dinamiti Horjul).

Com. Stam.

ph Vanessa Zenobini