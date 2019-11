Eurotour: in Turchia prova a vincere Matthias Schwab, 17° Andrea Pavan Challenge Tour Grand Final: Heisele raggiunge in vetta Laporta

L’austriaco Matthias Schwab ha tenuto alto il ritmo e ha mantenuto il comando con 198 (65 67 66, -18) colpi nel Turkish Airlines Open, sesto degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour, in svolgimento sul tracciato del Montgomerie Maxx Royal (par 72), ad Antalya in Turchia, torneo senza taglio riservato a 75 concorrenti che si contendono un montepremi di sette milioni di dollari.

Ha guadagnato otto posizioni Andrea Pavan, 17° con 206 (68 69 69, -10), e sono saliti al 25° posto con 207 (-9). Francesco Molinari (71 70 66), dal 45°, e Guido Migliozzi (72 67 68), dal 37°. Più indietro Nino Bertasio, 39° con 209 (70 69 70, -7), Edoardo Molinari (68 68 74), e Renato Paratore (73 68 69), 45.i con 210 (-6).

Matthias Schwab, 25enne di Schladming, ha l’occasione di togliere lo zero dalla casella delle vittorie sul circuito dall’alto di tre colpi di vantaggio acquisiti, grazie a un 66 (-6, un eagle, sei birdie, un doppio bogey), sui primi inseguitori, lo statunitense Patrick Reed, in grande condizione testimoniata dal secondo 65 (-7) di fila, gli inglesi Ross Fisher e Tyrrell Hatton, il francese Benjamin Hebert e lo scozzese Robert MacIntyre (201, -15). A cinque colpi, ma anche loro in corsa per il successo, lo scozzese Scott Jamieson, il transalpino Victor Perez e il sudafricano Erik Van Rooyen, settimi con 203 (-13). Non ha possibilità di ottenere il terzo titolo consecutivo nel torneo l’inglese Justin Rose, numero otto mondiale, anch’egli 25°, e navigano in bassa classifica il tedesco Martin Kaymer, 50° con 211 (-5), e l’austriaco Bernd Wiesberger, 54° con 213 (-3), leader della Race To Dubai (money list) e tre successi in stagione compresi due nelle Rolex Series (Scottish Open e 76° Open d’Italia).

Andrea Pavan ha girato in 69 (-3) colpi con cinque birdie e due bogey e Guido Migliozzi in 68 (-4) con quattro birdie senza bogey. Francesco Molinari, partito dalla buca 10, ha provato a riportarsi tra i primi attaccando decisamente e dopo 13 buche con un eagle e sei birdie, era praticamente a un passo dal riuscirci, ma due bogey (66, -6) hanno in parte vanificato la sua rincorsa. Per Nino Bertasio 70 (-2) colpi con cinque birdie e tre bogey, per Renato Paratore 69 (-3) con cinque birdie e due bogey e per Edoardo Molinari 74 (+2) con tre birdie e cinque bogey.

Il torneo su GOLFTV – Il Turkish Airlines Open viene trasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Quarta giornata: domenica 10 novembre, dalle ore 9,30 alle ore 14,30. Diretta su Eurosport 1 agli stesso orari.

CHALLENGE TOUR GRAND FINAL: HEISELE RAGGIUNGE IN VETTA LAPORTA – Francesco Laporta (207 – 68 69 70, -6) è stato raggiunto dal tedesco Sebastian Heisele (207 – 71 69 67) in vetta alla classifica del Grand Final, ultimo dei 27 tornei nel calendario del Challenge Tour che si sta disputando sul percorso del Club de Golf Alcanada (par 71), a Port d’Alcúdia nell’isola spagnola di Mallorca, al termine del quale si assegneranno ai primi 15 classificati nella Road To Mallorca (money list) le ‘carte’ per l’European Tour 2020.

La coppia di testa ha un margine di due colpi sul francese Robin Sciot-Siegrest e sugli inglesi Matthew Jordan e Jack Senior (209, -4), e di quattro sul gallese Rhys Enoch (211, -2). Minime possibilità di conquistare il titolo per il tedesco Marcel Schneider, per il sudafricano Bryce Easton, per il gallese Oliver Farr e per il polacco Adrian Meronck, settimi con 212 (-1). E’ al 42° posto con 223 (77 72 74, +10) Lorenzo Scalise.

Laporta, leader solitario nei primi due turni, ha realizzato tre birdie sulle prime 12 buche, poi ha rallentato con due bogey (70, -1) nel resto del tracciato permettendo l’aggancio al tedesco (67, -4, sei birdie, due bogey). Comunque con questa classifica il pugliese tornerebbe al comando della Road To Mallorca, dove attualmente è secondo. Peraltro sono fuori gioco i suoi più diretti concorrenti, impossibilitati a recuperare nel turno conclusivo: lo scozzese Calum Hill, numero uno, è 26° con 217 (+4), l’inglese Richard Bland (n. 3) e il francese Antoine Rozner (n. 5) sono 31.i con 218 (+5), e il transalpino Robin Roussel ha lo stesso punteggio di Scalise. Il montepremi di 420.000 euro.