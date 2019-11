Presentata nella sede dell’Unicredit la XXV Maratona di Palermo (Video)

1995 – 2019: venticinque edizioni della Maratona di Palermo, un quarto di secolo per una manifestazione che da sempre coniuga, sport, agonismo, arte e cultura. E per il venticinquennale si torna al passato, con partenza e arrivo nel centro cittadino, in via Libertà. 1800 gli atleti iscritti, 38 le nazioni rappresentate.

Tra i top: al maschile è sfida in casa Kenia, con Hosea Kisorio Kimeli alla ricerca del tris. Al femminile anche a Palermo si rinnova l’eterno duello Kenia-Etiopia. Start alle ore 9.00

Palermo. Nozze d’argento per la Maratona di Palermo. Quella del prossimo 17 novembre, sarà infatti l’edizione numero venticinque di una manifestazione sportiva che negli anni è diventata “evento”. La XXV edizione della Maratona di Palermo, organizzata dall’ASD Media@, è stata presentata stamattina nei locali dell’Unicredit di via Magliocco, l’istituto di credito che dal 2008 affianca la kermesse.

Presenti, tra gli altri, Salvatore Malandrino Regional Manager Sicilia Unicredit, Manlio Messina Assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Fabio Giambrone vice sindaco di Palermo, Vincenzo Alaimo consulente commerciale della maratona di Palermo e Salvatore Gebbia patron dell’evento e vice presidente di Media@. Per l’edizione del venticinquennale, non mancano le novità. A cominciare dalla location di partenza e arrivo; dopo sette anni, si lascia lo stadio delle Palme e si torna nel salotto buono della città, via Libertà, nei pressi del Giardino Inglese; un ritorno al passato ancora più intriso di tradizione. Maratona di Palermo sempre vicina all’espetto sociale e aggregativo, tra le conferme infatti c’è “La Camminata del Sorriso”, la passeggiata non competitiva, tre chilometri percorsi con il solo spirito aggregativo, ludico e sociale. In sala anche Giovanni Ruffo dirigente medico dell’unità operativa di ematologia con Talassemia all’ospedale Civico di Palermo Percorso nuovo, stesse emozioni e stesso tuffo nell’arte. Gli atleti, che sia maratona o mezza distanza, correranno a fianco del Teatro Massimo, dei Quattro Canti, della Cattedrale; attraverseranno piazza Politeama, il cortile interno del Palazzo dei Normanni, il parco della Favorita (il Central Park in salsa siciliana), la palazzina Cinese, sfioreranno il mare di Mondello, certificando la bellezza di un percorso forse unico al mondo. Una maratona che anno dopo anno piace sempre più oltre confine, non è un caso, se la pattuglia “estera” cresce di anno in anno. Trentotto sono, al momento, le nazioni straniere rappresentate a Palermo, circa 450 gli stranieri iscritti. La pattuglia più numerosa è quella francese (88 atleti al via). Presenti atleti di Germania, Olanda, Austria, Belgio, Polonia, Stati Uniti e Gran Bretagna. Correranno a Palermo anche podisti della Moldavia, del Messico e del Sudafrica. Buona anche la presenza di atleti che arriveranno da oltre lo Stretto. Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, Campania, le regioni con più atleti presenti. Palermo, Trapani e Milano le province più rappresentate.

Numeri in crescita certificati da 1800 presenze tra maratona e mezza maratona. I top in gara: Torna a Palermo Hosea Kimeli Kisorio il keniano vincitore delle ultime due edizioni e nel suo palmares vanta anche un secondo posto; in questo 2019 dovrà però vedersela con altri due suoi connazionali che in base al loro curriculum vengono dati per favoriti Wilfred Korir e Kenneth Kemboi Rotich. In campo femminile sfida Kenia-Etiopia con Gladys Chepngetich e Hirut Beyene Guangual. Tra gli italiani in gara, il palermitano Filippo Lo Piccolo (Monti Rossi Nicolosi) che la maratona di Palermo l’ha vinta nel 2015. Per quanto riguarda la mezza “occhio” a Mohamed Idrissi vincitore nel 2015 e nel 2018 e Annalisa Di Carlo.

LE DICHIARAZIONI:

Salvatore Malandrino (Regional Manager Sicilia Unicredit): “UniCredit crede nell’importanza di essere partner di eventi che possono contribuire allo sviluppo e alla crescita del territorio ed è in questa direzione che va il nostro supporto alla Maratona di Palermo dal momento che riesce a valorizzare il legame tra sport, arte e cultura. Penso che poche maratone al mondo possano vantare un percorso così suggestivo all’interno di uno dei centri storici più affascinanti, consentendo agli atleti di attraversare alcuni siti del percorso Arabo-Normanno della città di Palermo oltre che la borgata marinara di Mondello”.

Manlio Messina (Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della regione siciliana”: Oggi più che mai sono contento di prendere parte alla presentazione della Maratona di Palermo che meglio rappresenta quello che la città può offrire come sport, arte e cultura. Un patrimonio che i turisti continuano sempre più ad apprezzare anche grazie a tutta una serie di iniziative da quelle sportive a quelle prettamente culturali come “Le vie dei tesori” manifestazione itinerante alla scoperta dell’arte, della tradizione e della cultura del capoluogo siciliano.

Fabio Giambrone (vice sindaco di Palermo): Una promozione del territorio, una vetrina per la città con tanti atleti ma anche turisti che vengono a correre la maratona e al tempo stesso ad ammirare le bellezze della nostra città. Una Palermo sempre più votata allo sport, a novembre riaprirà il Velodromo, mentre terminati i lavori di restauro e del rifacimento della pista, lo stadio delle Palme Vito Schifani tornerà ad essere fruibile dalla fine del mese di dicembre.”

Vincenzo Alaimo (Consulente commerciale): venticinquesima edizione carica di significati e sensazioni; dopo avere creato graficamente una immagine distintiva dalla grande appartenenza al territorio (Antonello Blandi docet) e creato un claim ormai conosciuto in tutta Italia, si è raggiunto anche un range di affidabilità che i nostri partner ( Unicredit in testa) continuano a riconoscerci ed a supportarci con il loro sostegno e a loro che diciamo grazie per la fiducia accordataci in tutto questo tempo

Salvatore Gebbia (vice presidente ASD Media@): Un traguardo importante per la Maratona di Palermo ma anche un trampolino di lancio per continuare a crescere. C’è bisogno di programmazione e promozione, noi in questo senso ce la mettiamo tutta, ma abbiamo bisogno di una mano di sostegno. Quest’anno la maratona si riappropria della città con un percorso diverso ed una partenza e arrivo nel salotto buono di città. I numeri sono in crescita, atleti da 38 nazioni ci hanno scelto per correre la loro maratona il prossimo 17 novembre e per noi questo è motivo di vanto. Grazie a tutti, agli uffici comunali, alla Polizia Municipale (impegnatissima il giorno della gara n.d.r.) e agli sponsor.

I giorni dell’Expo Maratona: da venerdì 15 a domenica 17 novembre all’interno del Giardino Inglese

Torna all’interno del Giardino Inglese, l’expo Village della Maratona città di Palermo. Venerdì e sabato dalle ore 10 fino alle ore 19.30, la domenica dalle ore 7 alle ore 15. All’interno dell’expo, negli orari di apertura, gli atleti potranno ritirare pettorale e pacchi gara. Non mancheranno poi gli spazi a disposizione per gli stand degli sponsor.

Autobus e tram gratuiti per i partecipanti alla manifestazione

In occasione della XXV Maratona di Palermo, l’AMAT l’azienda trasporti pubblici del capoluogo siciliano, consentirà a tutti i partecipanti, di maratona, mezza maratona e della non competitiva, di usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici, prima e dopo la manifestazione. Basterà mostrare il proprio pettorale per avere libero accesso alla rete di trasporto, bus e tram. In campo anche AMG Gas e Luce, che con alcuni incaricati, nel corso della tre giorni di expo, divideranno gadget e magliette con il logo dell’azienda.

La Maratona di Palermo abbraccia il sociale con…la Camminata del Sorriso – SISA:

Per il quinto anno consecutivo, l’associazione Fasted Palermo Onlus (Associazione Thalassemici Ospedale dei Bambini di Palermo) sarà la protagonista della Camminata del Sorriso – SISA i Supermercati Italiani, la passeggiata ludico-motoria di 3 chilometri, che seguirà la fase agonistica. Al via ci saranno bimbi, studenti, intere famiglie in un momento di condivisione e di grande attenzione per il sociale. Obiettivo della “camminata”, è quello di promuovere una campagna d’informazione e prevenzione sulla Talassemia (l’anemia mediterranea) e sulle emoglobinopatie congenite nella popolazione; il tutto, attraverso personale sanitario, parasanitario e volontario della ONLUS, che nel corso della giornata, grazie a degli stand posizionati in prossimità del traguardo, distribuiranno materiale informativo. Il via alle 9.30, le strade attraversate saranno via Libertà, piazza Castelnuovo, via Ruggero Settimo, via Maqueda, Teatro Massimo, per poi fare riorno al Giardino Inglese

La Maratona di Palermo si fregia ancora del patrocinio dell’Unesco

Il riconoscimento (arrivato nel 2017) si lega al motivo che la manifestazione si disputa nel cuore del centro cittadino, con l’attraversamento delle strade che compongono il percorso Unesco di Palermo. Palazzo Reale, Cappella Palatina, Chiesa della Martorana, Chiesa di San Cataldo, la Cattedrale, sono alcune delle tappe, che compongono il percorso Unesco di Palermo, legate alla maratona del capoluogo siciliano e vissuti dagli atleti, pronti a “per correre l’arte”.

Le voci della maratona

Saranno Giuseppe Marcellino e Michele Marescalchi gli speakers ufficiali della XXV edizione della Maratona di Palermo. Due voci storiche (Marcellino vanta un ottimo passato da maratoneta) per raccontare una lunga giornata di sport

La maglia tecnica e la medaglia della Maratona Città di Palermo

Tutti gli atleti iscritti, sia alla maratona che alla mezza, troveranno nel pacco gara la maglia tecnica Diadora che anche quest’anno si sdoppia con un modello per uomo e per donna. L’immagine è sempre un giusto mix tra sport, arte e cultura con la figura stilizzata di una podista che corre verso la Palazzina Cinese. Stessa immagine che gli atleti ritroveranno nella medaglia del 2019, quella del venticinquennale, medaglia scelta dagli stessi atleti dopo un sondaggio lanciato dagli organizzatori su Facebook.

I pacer della Maratona di Palermo e loro andature

A “monitorare” le andature dei podisti ci saranno i pacemaker pronti a tenere un passo costante lungo tutta la gara, con l’obiettivo di condurre gli atleti al traguardo nel tempo prefissato. I pacer saranno riconoscibili grazie a dei palloncini colorati che li renderanno visibili anche in lontananza. Cinque le andature selezionate e numero di “accompagnatori” aumentato rispetto alla passata edizione. A Palermo la truppa dei pacer sarà composta da Salvo Azzaretto, Giovanni La Mantia, Antonino Renda, Antonino Muratore, palloncino GIALLO per un’andatura che consentirà di chiudere la maratona con il tempo di 3h00. Giuseppe Geraci, Domenico Cafolla, Giorgio Giacalone, Francesco Tona palloncino VERDE con tempo di riferimento di 3h15. Antonino Di Maio, Pierluca Prestigiacomo, Giuseppe D’Amore, Filippo Castiglia e Marco D’Agostino palloncino BLU e tempo di 3h30. Piero Merendino, Vincenzo Cannizzaro, Fabio Giacalone e Pasquale Pepe palloncino VIOLA e tempo finale di 3h45. Infine con il palloncino ARANCIONE faranno da pacer Cettina Pontillo, Gregorio Silvia, Fulvio Rizzolo, Alisia Calderone, Fabio Blandino e Maurizio Palermo, per un tempo finale di 4 ore.

Con RMC batte forte il ritmo della Maratona di Palermo

Confermatissima tra i partner della maratona di Palermo Radio Monte Carlo, pronta a scandire, per il terzo anno di fila, il ritmo della corsa: l’emittente radiofonica del Principato di Monaco, fiore all’occhiello della manifestazione, di nuovo al fianco della kermesse palermitana.

Trofeo Unicredit Giuseppe Battaglia e Maurizio Fragale

L’iniziativa arriva dal gruppo degli uni-maratoneti dell’Unicredit che, domenica 17 novembre, schiererà un nutrito gruppo di atleti (circa 30) rigorosamente dipendenti dell’istituto di credito, che si sfideranno (tra maratona e mezza) nel ricordo di due loro colleghi scomparsi prematuramente, l’ultimo Maurizio Fragale (podista e nuotatore) venuto a mancare qualche settimana fa.

Turismo e sviluppo: Federalberghi al fianco della Maratona di Palermo

Federalberghi Palermo “corre” a fianco della Maratona di Palermo. Obiettivo della sinergia, è stata quella di supportare al meglio l’evento per quel che riguarda i servizi di “accomodation”, in vista dello “sbarco” in città di atleti ed accompagnatori. L’accordo era stato sottoscritto nei mesi scorsi tra il presidente di Federalberghi Palermo Nicola Farruggio e Salvatore Gebbia, patron della maratona del capoluogo siciliano.

Ristori di “società”

Grazie alla consolidata sinergia tra gli organizzatori e alcuni presidenti delle ASD palermitane la “gestione” dei ristori lungo il percorso, anche quest’anno sarà affidata ad alcune società di atletica palermitane. GSD Amatori Palermo, ASD Marathon Monreale, ASD Pegaso Palermo, Marathon Corleone GS Vergine Maria, Good Race Team, Non solo Corsa e Universitas, sono le società che, grazie all’impegno dei loro tesserati, “assisteranno” i colleghi podisti impegnati in gara. Al loro fianco anche una rappresentativa del parkrun la corsa settimanale libera di 5 chilometri che a Palermo trova spazio al parco dell’Uditore, alla Favorita e al Foro Italico e in provincia a Montelepre

Fotografando la maratona

Non c’è maratona di Palermo senza il ricordo di una foto, non c’è atleta che non conservi uno scatto della propria performance, e così, come ormai avviene da anni, la manifestazione sarà immortalata dagli scatti dei fotografi dell’UIF (Unione Italiana Fotoamatori). Le foto verranno pubblicate nel sito ufficiale della Maratona Città di Palermo www.palermomaratona.it e nel blog alla stessa dedicato, curato da Salvatore Clemente www.toticlemente.it.

Il Cavaliere Vito Massimo Catania: 42.195 km spingendo una carrozzina

Era già successo nel 2017 quando l’atleta di Regalbuto, “Eroe della Repubblica”, già vincitore della maratona di Palermo nel 2013, aveva spinto la carrozzina di Giusi La Loggia, affetta da sindrome atassica, per tutti i 42,195 chilometri del percorso chiudendo la gara in tre ore e 38 minuti. Domenica 17 il connubio si ripeterà, con l’inossidabile coppia che finora, tra maratone ed altre gare, ha macinato insieme 679 chilometri. Obiettivo tra maratona di Palermo e quella di Catania (15 dicembre) raggiungere 759 chilometri percorsi insieme in tre anni

L’anno scorso è finita così

L’edizione del 2018 ha visto trionfare in maratona il keniano Hosea Kisorio Kimeli (che ha così bissato il successo del 2017). 385 i maratoneti giunti al traguardo. Al femminile vittoria a sorpresa dell’atleta della Nuova Zelanda Kathryn Daigneault. Nella mezza maratona successi di Mohamed Idrissi e Francesca Vassallo.

Gli amici sponsor della XXV Maratona città di Palermo

Unicredit (main sponsor), Diadora (sponsor tecnico), Powerade, SISA i Supermercati Italiani, Tecnica Sport, Radio Monte Carlo (radio ufficiale), Volkswagen Auto System, Cavagrande, Automania Noleggio, Monviso, San Carlo, Frimm Immobiliare, AMG Gas Luce, AMAT, Avis Palermo

