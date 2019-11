Il Team Guagliardo al via de La Grande Corsa

Al prestigioso rally storico piemontese, impegno casalingo per l’equipaggio portacolori formato dagli affiatati coniugi Roberto Rimoldi e Loretta Casagrande, su Porsche 911/SC

Chieri (To), 7 novembre 2019 – In occasione de “La Grande Corsa”, in programma il prossimo fine settimana sui selettivi asfalti del Torinese, sarà presente anche il Team Guagliardo che schiererà al via Roberto Rimoldi, al volante della fida Porsche 911/Sc. Un appuntamento casalingo di rito per il pilota piemontese che, reduce da una stagione vissuta al top nel Campionato Italiano Rally Auto Storiche e già vincitore della Michelin Rally Historic Cup 2019, tanto del 3° Raggruppamento quanto della classe d’appartenenza, mirerà ad un risultato di prestigio anche all’imminente gara di Chieri, atto finale del Memory Fornaca, ritrovando nell’abitacolo la consorte Loretta Casagrande, esperta navigatrice.

«A distanza di un anno, ovvero dall’edizione 2018 de ‘La Grande Corsa’, tornerò a gareggiare in coppia con mia moglie. Sarà, come sempre, molto bello condividere con lei l’impegno e la comune passione. Un mix ideale fatto di stimoli sportivi e sentimentali a chiusura dell’annata 2019» – ha sottolineato Rimoldi alla vigilia – «Entrando nel merito della competizione, sarà dura in virtù di due aspetti: innanzitutto per la presenza di avversari di indiscusso blasone e, in secondo luogo, per l’incognita meteo. Nelle ultime settimane e a queste latitudini, il tempo è stato molto instabile rendendo il fondo stradale particolarmente viscido e insidioso. Vedremo… ». La manifestazione, dopo le verifiche tecnico-sportive di venerdì 8 novembre, entrerà nel vivo l’indomani con la disputa di otto prove speciali, articolate su 75,94 chilometri interessati dal cronometro. Tanto la partenza quanto l’arrivo saranno allestiti a Chieri.

Classifica assoluta Trofeo Memory Fornaca

“Lucky” punti 80; 2. Rimoldi 78;3. Riolo 76; 4. Da Zanche 74; 5. Battistolli 72; 6. Salvini 50; 7. Bertinotti 48; 8. Delle Coste 44; 9. Costenaro 34; 10. Nerobutto, Negri e “Zippo” 32.

