Secondo successo consecutivo a Ragusa per il Castanea Basket

Al PalaZama di Ragusa matura la seconda affermazione consecutiva nel girone A di serie D per il Castanea Basket 2010 di coach Filippo Frisenda.

A prevalere è la maggiore fisicità e la sapienza tecnico-tattica dei peloritani che difendono la propria imbattibilità stagionale.Una partita rimasta in bilico solo per 15′, poi un parziale di 6 a 0 dà il primo strattone alla partita che si chiude all’inizio del terzo quarto (break ospite di 23-9) con un ultimo quarto utile solo per le statistiche personali. Termina col netto punteggio di 86 a 50 per il Castanea Basket 2010 che raggiunge quota quattro punti in due uscite.Si parte con il Savio Ragusa di coach Licitra che schiera Tumino, Ballarò, Brugaletta, Gulino e Distefano E. Coach Frisenda risponde con Samuels, Diallo, Lane, Mirenda e Trimarchi. Difese schierate a uomo ma gli ospiti prevarranno sin da subito nei rimbalzi offensivi. L’inizio del terzo quarto mette la parola fine alla partita. Hendry (uno degli uomini di maggiore spessore è partito dalla panchina) sfrutta nel pitturato la troppa disponibilità offertagli e ne mette 15 di personale nel quarto. Lane dirige e Ragusa chiude con solo 9 punti nel quarto contro i 23 ospiti: è 34–63 al 30′. La rosa ampia permette tante soluzioni ai gialloviola come dimostrano i nove uomini a referto, il trio inglese ha avuto bisogno di qualche minuto in più per carburare e superare l’energica difesa iblea ma Samuels e Lane sono stati molto precisi dalla linea dei tre punti (7 triple totali). Ottimo il supporto di ragazzi come il capitano Campanella, il lungo Trimarchi e di Giglia già ben sintonizzati col nuovo campionato che hanno trovato facili penetrazioni dopo aver ben gestito la palla al limitare dei 24 secondi.Note liete arrivano dalla difesa che, seppur non ancora perfetta in tutti i meccanismi, ha concesso solo 50 punti all’attacco di casa mentre in fase offensiva la squadra di coach Frisenda dà la sensazione di poter crescere ulteriormente con la ricerca delle giuste spaziature in campo. Poco da dire dall’ultimo quarto con la sfida già decisa e momento utile ai tanti giovani per maturare esperienza.Affermazione netta per il team peloritano che adesso si preparerà al terzo impegno da calendario previsto sabato al PalaRitiro contro l’Aci Bonaccorsi che è ancora alla ricerca del primo successo stagionale. Cod Savio Rg-Castanea Basket 50-86Parziali: 16-21; 25-40; 34-63; 50-86COD Savio Ragusa: Vermo, Gurrieri, Tumino, Dell’Albani 3, Distefano E. 1, Gulino 3, Brugaletta 10, Oliveri 2, Bah 6, Distefano F. 3, Ballarò 13, Parrino 9. All. Licitra.ASD Castanea Basket 2010: Samuels 18, Postorino 3, Campanella 5, Trimarchi 3, Ponzù, Lane 19, Giglia 4, Cesano, Diallo 8, Hendry 18, Mirenda 8. All. FrisendaArbitri: Buscema e Migliorisi

