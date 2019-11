Coppa Mondo Pista – fenomeno Ganna, doppio record del mondo nell’inseguimento. Paternoster d’argento nell’omnium olimpico

Oro e records del mondo per Filippo Ganna nell’inseguimento individuale. Argento della Paternoster nell’Omnium olimpico. L’Italia chiude la 1^ prova di Coppa con 7 medaglie (1 oro, 4 argenti e 2 bronzi)

L‘ultima giornata di Coppa del Mondo a Minsk regala il record del mondo di Filippo Ganna nell’inseguimento individuale in 4’02″647 che frantuma quello registrato dallo stesso azzurro qualche ora prima: 4’04″252, consegnandolo definitivamente alla storia di questa specialità e lo splendido argento di Letizia Paternoster nell’omnium olimpico. Per l’Italia il bottino è ricco: 7 medaglie di cui 1 oro e i records del mondo, 4 argenti e 2 bronzi.

Inseguimento Individuale – FENOMENO GANNA: il neo recordista abbassa ulteriormente il crono nella finale per l’oro frantumando quello registrato in qualifica e segnando il nuovo record del mondo in 4’02″647.

Il fenomeno azzurro, tre volte iridato nella specialità (2016, 2018 e 2019), nell’ultima giornata di Coppa del Mondo a Minsk, mette a segno due straordinarie performance a distanza di poche ore una dall’altra, che lo consolidano tra i grandi, nella storia della specialità, del ciclismo azzurro ed internazionale.

Dopo essere stato protagonista, nelle prove di qualifica della mattinata, con 4’04″252 ed una media di 58.956 km/h sui 4 km, registrando il nuovo record del mondo (il precedente era dello statunitense Asthon Lambie di 4’05″423, stabilito lo scorso 6 settembre a Cochabamba, in Bolivia), Filippo nella finale per l’oro disputata contro il britannico Archibald, frantuma il suo stesso crono di qualifica e registra il nuovo record del mondo in 4’02″647! La media in cui Filippo ha corso nella finale è di 59,345 km/h sui 4 km: davvero fenomenale. Un crono che vale anche l’oro in Coppa del Mondo per il campione azzurro già componente fondamentale del quartetto che in questa rassegna ha conquistato il bronzo con un ottimo crono di 3’51”. Argento al britannico Archibald e bronzo allo statunitense Lambie.

Omnium Donne – Argento e soddisfazione per Letizia Paternoster. L’azzurra prima del via nella corsa a punti, ultima prova di Coppa, è seconda in classifica (112) a soli 4 punti dal podio, occupato virtualmente dalla statunitense Jennifer Valente (116), che ha poi dominato la prova (oro con 130 p.). Alle spalle dell’azzurra l’agguerrita Kenny, la britannica terza con 96 punti e una incontenibile danese Dideriksen, quarta a 90 p. Brava Letizia a rispondere agli attacchi delle avversarie e a mantenere salda la sua seconda posizione che le regala l’argento sul finale con 116 punti. Il bronzo è andato alla britannica Laura Kenny (108 p.). Un ottimo risultato per la giovane azzurra che solo ai recenti campionati europei aveva chiuso 5^ penalizzata dalla caduta nell’eliminazione. Solo settima la campionessa olandese Wild.Nello specifico Letizia ha registrato la terza piazza nello scratch; seconda nel Tempo Race e nell’eliminazione e undicesima nella corsa a punti.

Nel Madison Uomini, la coppia azzurra Simone Consonni ed Elia Viviani, in una corsa dai ritmi elevati fin da subito, ha chiuso nella top ten (settimi con 27 punti), in una gara in cui ha avuto la meglio la coppia danese, campioni europei in carica, che ha vinto l’oro con 52 punti.Un vero peccato per la coppia azzurra che a tre sprint dalla fine era virtualmente seconda. Ma il giro conquistato da Danimarca, Francia (argento con 44 p.), Spagna (bronzo con 41 p.) e Belgio, fuori dal podio per un solo punto, ha determinato la corsa. Più staccata la Wild, sesta con 88 p.

Miriam Vece, impegnata nel keirin femminile, si ferma ai ripescaggi della disciplina. Ricordiamo che ieri Mirian, anche se bloccata agli ottavi della velocità, è riuscita a correre i 10’980, scendendo sotto gli 11″. Un risultato degno di nota.

Medaglie azzurre 1^ prova Coppa del Mondo

ORO – Inseguimento individuale uomini – Filippo Ganna (1^ record del mondo in qualifica 4’04″252, 2^ record del Mondo nella finale 4’02″647).

ARGENTO – Corsa a Punti Donne – Maria Giulia Confalonieri

ARGENTO – Scratch Donne – Martina Fidanza

ARGENTO – Omnium Donne – Letizia Paternoster

ARGENTO – Omnium Uomini – Elia Viviani

BRONZO Inseguimento a squadre Donne – Martina Alzini, Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini, Marta Cavalli e Letizia Paternoster

BRONZO Inseguimento a squadre Uomini – Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Davide Plebani ed Elia Viviani

Per la seconda prova di Coppa del Mondo in programma a Glasgow (Gran Bretagna) da venerdì 8 a domenica 10 novembre sono stati convocati dal Coordinatore tecnico delle Nazionali, Davide Cassani, su indicazione dei CT Salvoldi e Villa, questi azzurri:

Nazionale Donne

BARBIERI RACHELE – G.S. FIAMME ORO

BISSOLATI ELENA – G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD G.S.

CONSONNI CHIARA – VALCAR CYLANCE CYCLING

FRAPPORTI SIMONA – G.S. FIAMME AZZURRE

GUAZZINI VITTORIA – G.S. FIAMME ORO

VALSECCHI SILVIA – BEPINK

VECE MIRIAM – VALCAR CYLANCE CYCLING

Nazionale Uomini

BERTAZZO LIAM – NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM

CONSONNI SIMONE – UAE TEAM EMIRATES

GANNA FILIPPO – TEAM INEOS

LAMON FRANCESCO – G.S. FIAMME AZZURRE

PLEBANI DAVIDE – ARVEDI CYCLING ASD

SCARTEZZINI MICHELE – G.S. FIAMME AZZURRE

Photo: @UCITrak – Podio Paternoster

Com. Stam.