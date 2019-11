WGC: in Cina Rory Mcilroy sale in vetta, 22° F. Molinari, 44° Pavan Nello HSBC Champions il nordirlandese precede Louis Oosthuizen. Terzi Fitzpatrick e Schauffele

Il nordirlandese Rory McIlroy, numero due mondiale, con il terzo 67 (-5) consecutivo e con lo score di 201 (-15) colpi ha portato a termine la sua scalata alla vetta nel WGC-HSBC Champions, quarto e ultimo evento del World Golf Championships, ossia il mini circuito mondiale i cui tornei sono secondi solo ai quattro major.

Sul tracciato dello Sheshan International GC (par 72), a Shanghai in Cina, a un giro dal termine, ha recuperato altre quattro posizioni Francesco Molinari, 22° con 212 (74 67 71, -4), e ha preso terreno Andrea Pavan, 44° con 216 (71 70 75, par).

E’ salito dall’ottavo al secondo posto con 202 (-14) il sudafricano Louis Oosthuizen, artefice nel giro d’apertura di una “hole in one” (buca 6, par 3, 200 yards, ferro 6), ed è rimasto al terzo con 203 (-13) lo statunitense Xander Schauffele, campione in carica, affiancato dall’inglese Matthew Fitzpatrick, leader dopo due turni. In corsa per il titolo anche l’inglese Paul Waring, quinto con 204 (-12), l’americano Jason Kokrak e il coreano Sung-jae Im, sesti con 205 (-11), e qualche chance anche per il messicano Abraham Ancer e per lo statunitense Kevin Kisner, ottavi con 206 (-10). Sono fuori gioco il suo connazionale Patrick Reed, il giapponese Hideki Matsuyama, l’inglese Justin Rose, numero otto del World Ranking, e il cinese Haotong Li, che ha ceduto dopo un’ottima partenza, 15.i con 210 (-6), e l’austriaco Bernd Wiesberger, vincitore del 76° Open d’Italia e in vetta alla Race To Dubai (money list), 30° con 214 (-2). Continua l’altalena di Phil Mickelson e dello spagnolo Sergio Garcia, entrambi da 20.i a 38.i con 215 (-1), e sempre in basso Jordan Spieth, 53° con 217 (+1).

Rory McIlroy ha fatto percorso netto con cinque birdie senza bogey. Francesco Molinari ha realizzato un 71 (-1) con un bogey e un birdie in uscita e due birdie e un bogey nel rientro e Andrea Pavan un 75 (+3) con tre birdie, due bogey e due doppi bogey. Il montepremi è di 10.250.000 dollari.

Il torneo su GOLFTV – Il WGC-HSBC Champions viene trasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Quarta giornata: domenica 3 novembre, dalle ore 3,30 alle ore 9.

