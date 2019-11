Podismo: ad Altofonte si corre il XVII Memorial Podistico F.Pipitone prova ufficiale del BioRace e Coppa Giovani ACSI S.O.

Altofonte(PA). Una domenica di sport e spettacolo quella in programma il 10 novembre 2019 ad Altofonte in provincia di Palermo in occasione della XVII edizione del Memorial Podistico F. Pipitone.

L’organizzazione curata dalla ASD Marathon Altofonte negli anni è cresciuta in qualità e servizi il tutto per accogliere nel miglior modo possibile tutti gli atleti di ogni età dagli esordienti ai Master. L’evento sarà valido come prova ufficiale del BioRace Trofeo Pegaso/Per…Correre TOPO Atletic e Coppa Giovani ACSI S.O.

Ai primi 200 iscritti tramite il sito www.speedpass.it il C.O. riserverà una splendida maglia tecnica personalizzata per l’occasione, l’appuntamento nella centrale Piazza Falcone e Borsellino di Altofonte è per le ore 08,30 dove dalle ore 09,10 partiranno le gare delle varie categorie come da programma tecnico.

Dopo la fase agonistica si aprirà l’ormai famoso ristoro finale dove gli atleti degusteranno centinaia di dolci fatti in casa.

Info ed iscrizioni www.biorace.it www.speedpass.it

Com. Stam.