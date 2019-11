FCI: Coppa Mondo Pista – Argento di Elia Viviani nell’Omnium

L’argento di Elia Viviani nell’Omnium chiude la seconda giornata di Coppa del Mondo a Minsk. Sale a quota cinque il medagliere azzurro: 3 argenti e 2 bronzi. Una caduta nel keirin coinvolge l’azzurro Ceci

La seconda giornata di gare dei Coppa del Mondo a Minsk si apre con una caduta che ha coinvolto anche l’azzurro Francesco Ceci impegnato nel keirin maschile: per lui è probabile una frattura della clavicola sinistra e forse anche un rientro in Italia anticipato a domani.

Ma se la giornata non è iniziata nel migliore dei modi, l’epilogo regala invece uno splendido argento nell’Omnium uomini grazie al campione di Rio2016, Elia Viviani.

Dopo aver corso ieri nel quartetto, a distanza di un anno dalla sua ultima prestazione tra gli azzurri dell’inseguimento a squadre, ed aver contribuito a conquistare il bronzo con un ottimo 3’51” 689, Viviani nel “suo” omnium conquista oggi un argento di spessore (con 154 p.) alle spalle solo del britannico Matthew Walls, oro sul finale con 163 punti. Bronzo al portoghese Oliveira (149 p.).

La maratona di Viviani – L’azzurro, Prima del via della corsa a punti, ultima prova dell’omnium, è terzo nella classifica provvisoria (100 p.) a 2 punti dal secondo posto, occupato provvisoriamente dal portoghese Oliveira, e 16 dal leader il britannico Matthew Walls (116 p). Con questa consapevolezza Viviani accede alla corsa a punti in cui, è risaputo, tutto può succedere. La corsa lo vede al recupero sul portoghese, riuscendo poi nell’intento oltre a difendersi dalla minaccia del danese Hansen, il solo ad aver conquistato tre giri. Questi i risultati di Viviani nelle prove che caratterizzano l’Omnium: 7^ Scratch; 3^ Tempo Race; 3^ Eliminazione, 2^ corsa a punti.

Nello scratch vinto dal bielorusso Yauheni Karaliok è Top Five per Michele Scartezzini. In una corsa entusiasmante, l’azzurro taglia il traguardo in quinta posizione. Argento per lo spagnolo Mora e bronzo allo statunitense Young.

Vece ferma agli ottavi – Nello sprint femminile, dopo aver registrato un crono di 0.401 di gap dal miglior tempo della tedesca Lea Friedrich (10.584), Miriam Vece sfida la giapponese Hoi Yan Jessica LEE, aggiudicandosi, con la sua vittoria, il pass per il turno successivo. Agli ottavi di finale, Miriam se la deve vedere con l’altra giapponese LEE Wai Sze, bronzo olimpico a Londra nel keirin, che, grazie alla sua esperienza, ha avuto la meglio sull’azzurra. Per Miriam finisce così il torneo della velocità in questa prova di Coppa del Mondo. La ritroveremo nel keirin femminile in programma domani, domenica 3 novembre.

Per la coppia azzurra Elisa Balsamo e Letizia Paternoster impegnate nel madison femminile una top ten (ottave con 6 p) in una gara che ha visto la bagarre tra Olanda, oro poi con 50 punti e Gran Bretagna, argento sul finale con 44 punti. Il bronzo è stato conquistato dalla Francia (35 p.).

Medaglie azzurre 1^ prova Coppa del Mondo

ARGENTO – Corsa a Punti Donne – Maria Giulia Confalonieri

ARGENTO – Scratch Donne – Martina Fidanza

ARGENTO – Omnium Uomini – Elia Viviani

BRONZO Inseguimento a squadre Donne – Martina Alzini, Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini, Marta Cavalli e Letizia Paternoster

BRONZO Inseguimento a squadre Uomini – Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Davide Plebani ed Elia Viviani

Programma Domenica 3 novembre e azzurri al via

Inseguimento individuale Uomini – Ganna Filippo

Americana Uomini – Consonni, Lamon e Viviani (ancora da sciogliere i titolari)

Keirin Donne – Miriam Vece

Velocità Uomini – Nessun azzurro al via

Omnium Donne – Letizia Paternoster

I titolari azzurri, potranno, per regolamento, subire qualche variazione.

Foto – Archivio FCI: Podio Viviani.



