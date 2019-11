Calcio Serie D: Campionato, programma gare e arbitri Domenica 3 novembre alle 14.30 la 10^ giornata, la 12^ per i gironi B e C

Roma, 1 Novembre 2019 – La Serie D in campo per la 10^ giornata, la 12^ per i gironi B e C, in programma domenica 3 Novembre alle ore 14.30.

Un solo anticipo al sabato allo stesso orario, si tratta della partita del girone G Budoni-Latte Dolce. Riguardo il programma di domenica sono cinque i posticipi di orario: alle 15.00 prendono il via Sanremese-Ghivizzano (A), Gelbison-Taranto e Andria-Nardò (H), ACR Messina-FC Messina (I). Calcio d’inizio alle 15.30 per Bitonto-Casarano (H). Quattro le variazioni di campo: Prato-Lucchese e Savona-Borgosesia (A) si giocano rispettivamente al “Torrini” di Sesto Fiorentino (Fi) e al comunale di Vado Ligure (Sv), Vis Artena-Cassino (G) al comunale di Lariano (Rm) e San Tommaso-Marsala (I) al “Fina” di Montemiletto (Av).

D come Domenica: dal 3 novembre la Serie D sbarca su Spreaker

Tutto pronto per “D come Domenica”, il format radiofonico dedicato alla Serie D. A partire da domenica 3 novembre, dalle 18 alle 19.30, novanta minuti di approfondimenti e servizi dedicati al Campionato d’Italia. Il programma nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ed un pool di corrispondenti specializzati che distribuiranno i contenuti, grazie alla piattaforma Spreaker, sul sito ufficiale della Serie D (seried.lnd.it) ma anche e soprattutto su smartphone e tablet tramite l’app. Si tratta di professionisti del calibro di Tommaso Ardagna, Massimiliano Arrichiello, Max Cannalire, Rosario Carraffa, Giovanni Chinnici, Flavio Cipriani, Guglielmo De Feis, Gianni Di Ferdinando, Paolo Franzino, Gabriele Gentili, Claudia Giannone, Andrea L’Abbate, Antonio Mercurio, Alessandro Natali, Silvia Resta, Raffaele Romano e Fulvio Ventura. Oltre al riepilogo della giornata, ci saranno nove collegamenti, uno per ciascun girone del campionato dedicati alle storie ed ai protagonisti della Serie D. D come Domenica sarà sempre riascoltabile in podcast, consentendo agli appassionati del campionato di non perdere neanche una parola.

Le designazioni arbitrali

Girone A: Chieri – Casale (Domenico Mirabella di Napoli), Caronnese – Fezzanese (Giuseppe Romaniello di Napoli), Fossano – Bra (Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata), Ligorna – Real Forte Querceta (Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta), Prato – Lucchese (Mauro Gangi di Enna), Sanremese – Ghivizzano Borgoamozzano (Fabio Rosario Luongo di Napoli), Savona – Borgosesia (Luca Pileggi di Bergamo), Seravezza Pozzi – Vado (Riccardo Fichera di Milano), Verbania – Lavagnese (Filippo Colaninno di Nola).

Girone B: Caravaggio – Scanzorosciate (Guido Verrocchi di Sulmona), Castellanzese – Villa Valle (Valerio Bocchini di Roma 1), Folgore Caratese – Seregno (Valerio Crezzini di Siena), Inveruno – Ponte San Pietro (Erminio Cerbasi di Arezzo), Legnano – Dro (Giuseppe Sassano di Padova), Levico Terme – Sondrio (Graziella Pirriatore di Bologna), Milano City – Pro Sesto (Alessandro Cutrufo di Catania), Nibionnoggiono – Brusaporto (Carlo Virgilio di Agrigento), Tritium – Arconatese (Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia), Virtusciseranobergamo – Virtus Bolzano (Valentina Finzi di Foligno).

Girone C: Ambrosiana – Legnago (Fabio Franzo’ di Siracusa), Belluno – Campodarsego (Domenico Mallardi di Bari), Cjarlins Muzane – Chions (Sergio Palmieri di Conegliano), Delta Rovigo – Mestre (Sebastian Petrov di Roma 1), Este – Montebelluna (Stefano Grassi di Forli’), Luparense – Adriese (Ignazio Crescenti di Trapani), San Luigi – Caldiero Terme (Stefano Peletti di Crema), Tamai – Villafranca Veronese (Federico Cosseddu di Nuoro), Union Clodiense Chioggia – Cartigliano (Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno), Vigasio – Union Feltre (Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro).

Girone D: Calvina – Alfonsine (Fabrizio Arcidiacono di Acireale), Fanfulla – Crema (Alessio Schiavon di Treviso), Forli’- Progresso (Francesco Gai di Carbonia), Lentigione – Correggese (Daniel Cadirola di Milano), Mantova – Mezzolara (Gianluca Grasso di Ariano Irpino), Sammaurese – Breno (Matteo Mozzo di Padova), Sasso Marconi Zola – Fiorenzuola (Gioele Iacobellis di Pisa), Sporting Franciacorta – Ciliverghe Mazzano (Luca Tagliente di Brindisi), Vigor Carpaneto – Savignanese (Gianluca Delnotaro di Vco).

Girone E: Aglianese – Flaminia (Nicolo’ Rodigari di Bergamo), Aquila Montevarchi – Scandicci (Antonio Monesi di Crotone), Foligno – Monterosi (Giorgio Vergaro di Bari), Pomezia – Follonica Gavorrano (Marco Peletti di Crema), Ponsacco – Albalonga (Domenico Castellone di Napoli), San Donato Tavarnelle – Grassina (Andrea Valentini di La Spezia), Sporting Club Trestina – Sangiovannese (Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore), Tuttocuoio – Bastia (Michael Poto di Mestre), Grosseto – Cannara (Gabriele Gandolfo di Bra).

Girone F: Atletico Terme Fiuggi – Recanatese (Roberto Lovison di Padova), Avezzano – Matelica (Abdoulaye Diop di Treviglio), Campobasso – Real Giulianova (Alessio De Vincentis di Taranto), Jesina – Montegiorgio (Cosimo Delli Carpini di Isernia), Pineto – Vastese (Giuseppe Vingo di Pisa), S. Nicolò Notaresco – Olympia Agnonese (Gabriele Restaldo di Ivrea), Sangiustese – Chieti (Nicolo’ Dorillo di Torino), Tolentino – Porto S. Elpidio (Cristiano Ursini di Pescara), Vastogirardi – San Marino (Silvio Torreggiani di Civitavecchia).

Girone G: Academy Ladispoli – Lanusei (Ettore Longo di Cuneo), Aprilia Racing Club – Ostiamare Lido (Marco Marchioni di Rieti), Arzachena – Portici (Alessandro Negrelli di Finale Emilia), Budoni – Latte Dolce Sassari (Kevin Bonacina di Bergamo), Team Nuova Florida – Città Di Anagni (Angelo Tomasi di Lecce), Torres – Muravera (Mattia Nigro di Prato), Trastevere – Pro Tor Sapienza (Daniele Giuseppe Cannata di Faenza), Turris – Latina (Andrea Calzavara di Varese), Vis Artena – Cassino (Fabrizio Ramondino di Palermo).

Girone H: Agropoli – Città Di Fasano (Francesco Cusumano di Caltanissetta), Bitonto – Casarano (Emanuele Bracaccini di Macerata), Foggia – Grumentum Vald Agri (Giorgio Bozzetto di Bergamo), Fidelis Andria – Nardò (Dario Di Francesco di Ostia Lido), Francavilla – Gravina (Marco Russo di Torre Annunziata), Gelbison Vallo D. Lucania – Taranto (Marco Sicurello di Seregno), Gladiator – Nocerina (Valerio Pezzopane di L’Aquila), Sorrento – Brindisi (Matteo Mori di La Spezia), Team Altamura – Audace Cerignola (Adolfo Baratta di Rossano).

Girone I: Acr Messina – Fc Messina (Mario Perri di Roma 1), Castrovillari – Marina Di Ragusa (Luca Capriuolo di Bari), Città Di Acireale – Cittanovese (Leonardo Tesi di Lucca), Giugliano – Licata (Marco Menozzi di Treviso), Palermo – Corigliano Calabro (Maurizio Barbiero di Campobasso), Palmese – Nola (Mauro Stabile di Padova), San Tommaso – Marsala (Carlo Palumbo di Bari), Troina – Roccella (Giovanni Agostoni di Milano), Savoia – Biancavilla (Niccolo’ Turrini di Firenze).

Com. Stam.