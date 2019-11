Al via la Campagna Tesseramento FMI 2020

Molte le novità proposte dalla Federazione Motociclistica Italiana: tra le più rilevanti la nuova polizza assicurativa per moto moderne, la Tessera Mini Sport e le Licenze Fuoristrada One Event ed E-Bike. “Siamo tutti motociclisti” il claim ufficiale.

Prende il via venerdì 1° novembre la Campagna Tesseramento FMI 2020, con la quale i Moto Club possono affiliarsi o riaffiliarsi alla Federazione Motociclistica Italiana e i motociclisti scegliere la Tessera più adatta alle loro esigenze. Numerose le novità proposte: tra le più rilevanti, la nuova polizza assicurativa per moto moderne (clicca qui per le informazioni già disponibili su Motitalia) – che si aggiunge a quella, già attiva e molto richiesta, per veicoli d’epoca -, la Tessera Mini Sport, le Licenze Fuoristrada One Event ed E-Bike. Tutte le informazioni relative ad Affiliazione, Riaffiliazione, Tesseramento e Licenze sono disponibili sulla Circolare FMI 2020.

Il claim ufficiale “Siamo tutti motociclisti” rispecchia lo spirito e il lavoro della Federazione Motociclistica Italiana, che si rivolge certamente ai suoi Tesserati e Moto Club ma anche a tutti gli appassionati e curiosi.

Moto Club: affiliazione e riaffiliazione

E’ possibile affiliarsi alla FMI dal 1° novembre 2019 al 30 settembre 2020. I Moto Club di prima affiliazione riceveranno un kit composto da: Tessera Presidente, Agenda FMI 2020, bandiera e gagliardetto FMI.

La riaffiliazione può avvenire dal 1° novembre 2019 al 28 febbraio 2020. Per riaffiliarsi alla FMI è obbligatoria la copia del Certificato di Riconoscimento ai fini sportivi 2019; inoltre la FMI fornisce un account di Posta Elettronica Certificata (PEC) utilizzato dalla Federazione per le comunicazioni ufficiali. Ai Moto Club riaffiliati verrà consegnato un kit composto da: Tessera Presidente, Agenda FMI 2020, Logo FMI in plexiglas.

Tessere FMI

A ogni motociclista la sua Tessera FMI. La Member è adatta a chi utilizza la moto quotidianamente, per attività mototuristica, per iscrivere la propria moto al Registro Storico e per attivare le polizze assicurative per moto d’epoca e moderne. La Tessera Sport è riservata a coloro che si allenano in pista, su asfalto o fuoristrada, mentre la Mini Sport è dedicata ai giovanissimi dai 6 anni compiuti ai 9 anni; consente di allenarsi nei Minimotodromi, nelle piste prove omologate, nelle piste Easy e Baby Cross, nelle aree Enduro e Trial e nei crossodromi omologati FMI con copertura assicurativa infortuni e RCT. I Tesserati FMI riceveranno un portachiavi e un adesivo. E’ possibile tesserarsi tra il 1° novembre 2019 e il 31 ottobre 2020. La validità della Tessera terminerà il 31 dicembre 2020.

Licenze FMI

La Licenza Agonistica è dedicata ai piloti che scelgono di partecipare a competizioni FMI. Relativamente alle novità, la Licenza Fuoristrada One Event viene rilasciata unicamente in formato digitale a coloro che richiedono la Licenza FMI per la prima volta o abbiano avuto la Licenza FMI solamente prima del 2016. La Licenza E-Bike può essere rilasciata ai Tesserati Member solo al compimento dei 14 anni, senza alcuna preclusione legata alle Licenze conseguite precedentemente. Consente di partecipare solamente alle attività svolte con l’ausilio di E-Bike, in gara per tutte le discipline ed in allenamento esclusivamente in impianti omologati.

Vantaggi

I Tesserati FMI possono usufruire di numerosi vantaggi: coperture assicurative, assistenza medica sanitaria, assistenza al veicolo, sconti a eventi e fiere, polizza assicurativa per moto d’epoca e Motitalia in formato digitale. La grande novità 2020 è la polizza per moto moderne.

Fondamentale per tutti i tesserati la registrazione a MyFMI, il portale tramite cui è possibile ottenere ulteriori vantaggi, visualizzare lo storico delle proprie attività e le moto iscritte al Registro Storico.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Per il 2020 abbiamo introdotto numerose novità, volte a favorire l’utilizzo della moto sia dal punto di vista dell’utenza che sportivo. Dopo il successo della polizza per moto d’epoca, proponiamo la polizza per moto moderne che ha delle condizioni interessanti sia per i Tesserati FMI che per i loro nuclei familiari. La Tessera Mini Sport si rivolge ai più giovani mentre la Licenza E-Bike rappresenta la nostra apertura al mondo delle bici elettriche; la Fuoristrada One Event potrà essere utilizzata da chi vorrà cimentarsi nelle competizioni a ruote tassellate. Vogliamo inoltre confermare la nostra attenzione verso il territorio con i kit riservati ai Moto Club, un piccolo gesto di cortesia verso il nostro mondo che si inserisce nel più ampio contesto di un grande lavoro quotidiano volto a diffondere la cultura del motociclismo. Perché siamo tutti motociclisti!”

Le informazioni relative ad affiliazione, riaffiliazione e tesseramento saranno disponibili da giovedì 7 a domenica 10 novembre a EICMA di Milano, presso lo stand FMI situato al Padiglione 9 Spazio E 52. Per tutti i dettagli è sufficiente visitare il sito www.federmoto.it.

Com. Stam.