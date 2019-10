Una serena ZS Group Messina affronta in trasferta la corazzata Alfa Catania

Torna subito in campo la ZS Group Messina, impegnata nel turno infrasettimanale, valevole per la quinta giornata del campionato di serie C Silver.

I giallorossi, reduci come i prossimi avversari da tre vittorie consecutive, viaggiano alla volta di Catania per affrontare la Polisportiva Alfa, una delle formazioni accreditate al salto di categoria, nella prima di due trasferte consecutive. Gara tostissima per i peloritani, infatti gli etnei, retrocessi dalla serie B, puntano alla promozione. Hanno confermato in panchina coach Guerra, ingaggiando un giocatore fuori categoria come il lungo, ex Or.Sa., Robertin Legend (216 cm). Sono arrivati anche gli esperti Saccà (ex Gravina) e Marzo (ex Giarre) insieme ai giovani Luzza (classe ’95 proveniente da Ruvo di Puglia) e Mazzoleni (l’anno scorso in doppio tesseramento con il CUS Catania).

L’Alfa è una squadra che fa della fase difensiva uno dei suoi punti di forza ed è attualmente la difesa meno perforata del girone con 226 punti subiti, 56.5 di media. E sarà proprio in difesa che si giocherà la sfida del PalaCUS. Anche se il tempo per preparare il match è stato davvero poco, lo staff tecnico della Basket School Messina, diretto da Pippo Sidoti, lo ha sfruttato al massimo con lo scopo di presentare in campo una squadra combattiva e organizzata. Come sempre, in gare del genere, saranno la mentalità e l’intensità a fare la differenza. La pressione, ovviamente, è tutta sui giocatori di casa, che partono con i favori del pronostico. Scimone e soci proveranno a fare i “guastafeste” della situazione, dall’alto della tranquillità derivante dai tre successi consecutivi, conquistati dopo il passo falso di Gravina, che hanno restituito al gruppo serenità e consapevolezza nei propri mezzi.

L’appuntamento è alle ore 19.00 di mercoledì 30 ottobre al PalaCUS di Catania per Pol. Alfa Catania – ZS Group Messina. Dirigeranno il match gli arbitri ragusani Alessandro Lorefice e Luca Massari.

Com. Stam.