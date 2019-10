La P.C.R. festeggia il successo dell’Orlandina

Bellissima serata di sport e divertimento per le formazioni under 15 e 14 e per gli scoiattoli della P.C.R. Messina che hanno ammirato da vicino i campioni dell’Orlandina in occasione della gara interna con il Rieti.

I piccolissimi, in particolare, con grande gioia ed emozione, hanno accompagnato per mano l’ingresso in campo dei giocatori paladini. Da quest’anno la P.C.R. ha infatti l’onore di far parte dell’Orlandina Accademy e la gara è stata la prima occasione ufficiale per dare il benvenuto ai nostri ragazzi.Al termine della partita le foto con la mascotte della squadra e con Matteo Laganà, da sempre amico dei nostri ragazzi.

