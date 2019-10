Gran derby domenica al PalaMili tra ZS Group Messina e Cestistica Torrenovese

Si conclude domenica il tour de force della ZS Group Messina. Gli scolari, dopo il successo di sabato scorso al PalaCUS e l’affermazione interna con il Minibasket Milazzo, tornano sul parquet amico per affrontare la Cestistica Torrenovese.

I nebroidei, con sei punti in classifica, ma con due gare ancora da recuperare (avversarie l’Orsa Barcellona e il Cocuzza San Filippo del Mela), sono una delle squadre meglio attrezzate del girone. Il club del presidente Natoli ha affidato la guida tecnica del team a coach Jorge Silva, ex Agatirno , e dopo la promozione ottenuta nella scorsa stagione si è rinforzata notevolmente con l’innesto di Marco e Giorgio Busco (ex Patti ), di Luca Sgrò (ex Costa d’Orlando ), Luca Munastra (prodotto dell’ Orlandina ), dell’ala olandese Torben Tonjann e della guardia lettone Artur Biricis, miglior realizzatore delle aquile con 32.5 ppg. Confermati Andrea Arto, e gli esperti Nino Scarlata e Simone Albana. Tre vittorie (Milazzo fuori, CUS Catania e Adrano in casa) e una sconfitta (sul campo del Gravina) per la Torrenovese, che ha realizzato in media 86.8 punti a gara, subendone 70.

Avversario di tutto rispetto, quindi, per la Basket School Messina che da parte sua vuole dare seguito alle tre vittorie consecutive, per continuare a rimanere in vetta alla classifica, posizione che attualmente occupa meritatamente a pari merito con Alcamo, Ragusa e Orlandina Lab (formazioni, queste ultime, che si incontreranno proprio domenica). Nonostante la settimana un po’ anomala, per via dei tre incontri ravvicinati, coach Pippo Sidoti ha lavorato a fondo con i suoi ragazzi, cercando di migliorare i meccanismi di gioco su entrambi i lati del campo. Sarà una gara particolare per il coach pattese che si ritroverà di fronte due ragazzi cresciuti cestisticamente alla sua corte, come i fratelli Busco. Derby da non perdere, che vedrà sulle tribune del rinnovato “PalaMili” il pubblico delle grandi occasioni. Per entrambe le squadre sarà un test importante in ottica futura, capitan Mazzù e compagni non vorranno sfigurare di fronte ai propri tifosi, ma stavolta dovranno mettere qualcosa in più rispetto alle precedenti occasioni per cercare di conquistare un altro successo di prestigio in questo inizio di campionato. Soltanto un precedente in riva allo Stretto, per Basket School e Torrenovese, i biancorossi ebbero la meglio sui gialloblù. Era la stagione 2015/16 e gli scolari si imposero per 71-56.

L’appuntamento è per domenica 11 novembre, alle ore 18:00 al PalaMili, per ZS Group Messina – Cestistica Torrenovese. Dirigeranno il match i signori Carlo Di Giorgi di Palermo e Antonino Di Bella di San Filippo del Mela.

