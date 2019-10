Parte da Coverciano il tour eSport della Lega Nazionale Dilettanti

Prende il via dalla Casa del calcio italiano il Road Show 2k20 che toccherà tutte le regioni d’Italia per il primo campionato vituale organizzato dalla LND. Presenza sul territorio, aggregazione e inclusione i principali obiettivi del progetto, ribaditi nella tavola rotonda “Educare giocando”

Firenze, 26 ottobre 2019 – E’ partito da Coverciano l’itinerante Road Show 2k20, organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti con l’obiettivo di dare ampio spazio ad una tematica attuale ed inclusiva come quella degli eSports. Sarà un lungo percorso quello che, da qui ad aprile 2020, coinvolgerà tutte le regioni d’Italia. Sono stati tanti i ragazzi e le ragazze che all’interno della struttura fiorentina, oltre a sfidarsi in un torneo di FIFA 20 su piattaforma playstation 4, hanno trascorso una giornata all’insegna della lealtà sportiva e della socializzazione. I player hanno ricevuto la calorosa accoglienza degli studenti dell’istituto Tecnico Statale per il Turismo “Marco Polo”, i quali li hanno anche accompagnati in una visita guidata del Centro Tecnico Federale.

Non sono mancati approfondimenti tematici legati al mondo degli eSport. Un fenomeno che continua a vivere una fase di enorme crescita e al quale la LND vuole riservare una particolare attenzione. Per l’occasione, infatti, è stato organizzata la tavola rotonda “Educare giocando” alla quale hanno partecipato il presidente Cosimo Sibilia e altri importanti relatori, con la moderazione affidata moderata al presidente di USSI Toscana Franco Morabito. “Con questa iniziativa certifichiamo ancora una volta il ruolo culturale e sociale che da tempo svolgiamo attraverso tutte le nostre componenti. C’è la necessità di rispondere alle esigenze del territorio e il modo migliore per farlo è coinvolgere sempre di più i giovani. Intanto, vederli oggi sorridere mi emoziona molto. Ringrazio quanti hanno partecipato e quanti si prodigheranno in futuro per portare avanti questo innovativo progetto”. Queste le principali dichiarazioni del numero uno della LND. E’ intervenuto così il presidente del Comitato Regionale Toscana, Paolo Mangini: “Sono particolarmente soddisfatto che questo progetto parta dalla Toscana, in particolare da Coverciano. E’ un’iniziativa che risponde alle esigenze dei ragazzi di oggi e contribuisce inevitabilmente a contrastarne l’isolamento”. Si è proseguito con la storia dell’università del videogioco IUDAV, raccontata personalmente dal suo fondatore Don Patrizio Coppola, il quale ha sottolineato che dieci anni fa quasi nessuno dava credito alle sue proposte sul versante eSport. Ora, però, il mondo cambia in fretta, gli scettici dovranno ricredersi e il parroco li ha invitati a guardare al futuro con un interesse particolare a comprendere ed adottare linguaggi ed abitudini dei ragazzi. Lo psicologo dello sport Aldo Grauso, invece, si è concentrato a risaltare il grande impegno che la LND svolge da tempo a favore dell’educazione dei ragazzi e che attraverso queste iniziative i giovani si sentiranno meno soli. Prima dei saluti finali del presidente Sibilia, ha parlato anche Davide Leonardi, fondatore e presidente dell’associazione Insuperabili Onlus Reset Academy, il quale ha rimarcato l’abbattimento delle barriere messo in atto dalla LND e l’attenzione che da sempre ha dimostrato per l’accoglienza dei disabili all’interno della cornice del calcio. Presenti all’evento anche il segretario generale della LND Massimo Ciaccolini, i consiglieri federali Francesco Franchi e Stella Frascà, l’assessore allo sport del comune di Firenze Cosimo Guccione ed il direttore di Coverciano Maurizio Francini.

Inoltre, i giovani ragazzi, tra una sfida e l’altra, hanno goduto di una visita presso il Museo del Calcio, allestito nella stessa struttura fiorentina e meta di tanti appassionati dello sport più seguito d’Italia. Al torneo hanno preso parte otto team toscani: Fiorentina Women’s FC, Coiano Santa Lucia, Fiesole Calcio, CGC Capezzano Pianore, UPD Isolotto, Malisieti, Sales Calcio e Prato C/5. [LIVE] Le ultime gare sono in corso: i piazzamenti e le premiazioni verranno comunicate entro la giornata sul sito ufficiale della LND.

LE DATE DEL TOUR – Il Road Show 2k20 – sotto forma di torneo – , con il supporto dei Comitati Regionali LND, sarà un tour che toccherà l’intera penisola. Ecco il calendario ufficiale:

OTTOBRE- CR Toscana: Sabato 26, Firenze (Centro Tecnico Federale di Coverciano). CR Lombardia: Mercoledì 30, Montichiari (Centro di Formazione Federale Territoriale di “Montichiarello”). NOVEMBRE-CR Veneto: sabato 9 (location in definizione). CR Sardegna: Mercoledì 13, Oristano (Centro Tecnico di Formazione Federale “Sa Rodia”). CR Umbria: Sabato 16, Perugia (Comitato Regionale LND Umbria, Str. di Prepo, 1, 06129). CR Marche: Sabato 23, Ancona (location in definizione). DICEMBRE-CR Molise: sabato 13 (città e location in definizione). CRPuglia: Sabato 21, Bari (location in definizione). GENNAIO- CR Emilia Romagna: Sabato 11, Bologna (location in definizione). CR Basilicata: Sabato 18 (città e location in definizione). CR Lazio: Sabato 25, Roma e/o immediate vicinanze (location in definizione). FEBBRAIO- CR Sicilia: Sabato 8, Palermo (sede Comitato Regionale LND Sicilia, Via Orazio Siino s.n.c località Ficarazzi). CR Campania: Sabato 22 (città e location in definizione). CPA Bolzano: Sabato 29, Bolzano (location in definizione). MARZO- CR Calabria: Sabato 7,Catanzaro (location in definizione). CR Liguria: Sabato 21, Genova (location in definizione). CR Friuli Venezia Giulia: Sabato 28 (città e location in definizione). APRILE- CR Piemonte Valle d’Aosta: Sabato 4, Torino (location in definizione). CPA Trento: Sabato 18, Trento (sala dello studentato NEST in via dei Solteri 97). Note: CR Abruzzo(in organizzazione)

LA FORMULA DEL TORNEO – La formula prevede che in ogni appuntamento regionale si affrontino otto team composti da due player ciascuno. I team vincitori delle singole tappe regionali si sfideranno, durante l’atto conclusivo del Road Show, in un “maxi torneo” nazionale. Per partecipare, i componenti del team possono essere regolarmente tesserati con una società della LND appartenente alla regione in cui si svolgerà la tappa del Road Show o, in caso contrario, dovranno sottoscrivere – presso i Comitati Regionali – un tesseramento amatoriale che varrà quanto la durata dell’evento stesso. Nessun altro vincolo interesserà la fase d’iscrizione. Infatti, potranno prendere parte al torneo persone di qualsiasi età, sesso, provenienza e diversamente abili. Le gare si svolgeranno in una sala LAN dotata di otto postazioni su piattaforma PlayStation 4, scoreboard e mixed zone.

I PARTNER – A sostenere la Lega Nazionale Dilettanti in questa affascinante avventura ci saranno importanti partner come Doxer, società che si occupa dell’infrastruttura informatica della sede centrale della LND e che di recente ha lanciato l’innovativa piattaforma di e-commerce Doxer Place; Italgreen, azienda leader nella produzione e nella posa in opera di campi in erba sintetica; Italtelo, una realtà nazionale nella progettazione e produzione di allestimenti fieristici e sportivi; USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana).

COME SEGUIRE IL TOUR – Gli eventi del Road Show potranno essere seguiti attraverso gli spazi dedicati sul Corriere dello Sport, Tuttosport, media partner del tour. Disponibili, inoltre, tanti contenuti sui canali social della Lega Nazionale Dilettanti Facebook e Instagram e le dirette delle finali di ogni tappa regionale ospitate sull’account Twitch ufficiale della LND.

CP DOXER LND

CP Italgreen LND

Com. Stam.