Al PalaMili arriva il Gela, la ZS Group Messina punta alla terza vittoria consecutiva

La ZS Group Messina torna a giocare tra le mura amiche dopo l’exploit esterno sul campo di Adrano. I peloritani ospitano la Melfa’s Gela Basket, formazione ripescata in serie C Silver dopo un’ottima stagione nello scorso campionato di serie D Regionale.

La formazione gelese, affidata a coach Salvatore Bernardo, è stata ampiamente rinnovata, con l’inserimento della guardia olandese Oron, dell’ala serba Ivkovic, dell’ala grande Amoruso, dell’ala Stakic, del play serbo Kubirovic e dell’ala grande montenegrina Miranovic. Ultimo in ordine d’arrivo il duttile Nicola Serrani, mentre sono tornati gli ex Orazio Ventura (miglior realizzatore della squadra con 18.7 ppg) e Francesco Cavallo. Squadra giovane quella gelese che ha esordito con un successo in casa sull’Acireale (76-58) e poi ha pagato dazio ad Alcamo (93-72 il finale) e domenica scorsa tra le mura amiche contro l’Alfa Catania (50-70).

Dopo due sconfitte Gela venderà cara la pelle per cercare di tornare al successo, non sarà perciò un compito facile per gli scolari. Sarà fondamentale quindi mettere in campo grande intensità, sacrificio e la giusta mentalità, caratteristiche che Pippo Sidoti ha sempre cercato di inculcare ai propri atleti. Busco e soci comunque puntano alla terza vittoria consecutiva anche in vista del doppio confronto esterno che li attende la settimana successiva, quando andranno a fare visita all’Alfa Catania, mercoledì 30 ottobre, e all’Acireale, domenica 3 novembre. Le prestazioni nel derby e quella di Adrano hanno restituito grande fiducia ai ragazzi del duo Sidoti-Paladina, che contro la Melfa’s avranno a disposizione una freccia in più al proprio arco, dopo l’arrivo del giovane talento trapanese Lorenzo Genovese che va a rinforzare il reparto piccoli del team messinese, in seguito al forfait forzato di Nino Sidoti.

Gara da non perdere per gli appassionati della palla a spicchi nostrana, e per i tifosi della Basket School Messina, chiamati ad incitare i ragazzi, come afferma coach Francesco Paladina: “Ritengo che la cornice di pubblico che ha assistito al derby debba essere la normalità per una partita di basket nella nostra città, non solo per tifare ma anche per seguire e di conseguenza appassionarsi a questo sport meraviglioso. Invito gli sportivi a seguirci. La società sta facendo notevoli sforzi per disputare un buon campionato, abbiamo bisogno che i nostri tifosi ci sostengano e ci aiutino a vincere questa partita”.

Appuntamento per ZS Group Messina – Melfa’s Gela Basket, domenica 27 ottobre 2019, alle ore 18.00, al Palazzetto dello sport di Mili Marina, Messina. Dirigeranno il match Luca Moschitto di Catania e Alice Foti di Acireale.

Com. Stam.