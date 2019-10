Eurotour: al comando Oliver Fisher, 16° Paratore, 35° ,igliozzi Nel Portugal Masters il leader precede di un colpo Walters e Wang. Out gli altri italiani

L’inglese Ross Fisher ha girato in 65 (-6) colpi e con lo score di 130 (65 65) è al vertice del Portugal Masters, torneo dell’European Tour in svolgimento sul tracciato del Dom Pedro Victoria Golf Course (par 71), a Vilamoura in Portogallo.

E‘ al 16° posto con 136 (66 70, -6) Renato Paratore e ha recuperato quarantuno posizioni Guido Migliozzi, 35° con 139 (71 68, -3), mentre non hanno superato il taglio Lorenzo Gagli, 71° con 142 (69 73, par), out per un colpo, Filippo Bergamaschi, 85° con 144 (73 71, +2), Nino Bertasio, 101° con 146 (70 76, +4), e Matteo Manassero, 124° con 156 (83 73, +14).

Oliver Fisher, primo giocatore nella storia dell’European Tour a infrangere il muro dei 60 colpi con un 59 (-12) realizzato lo scorso anno nel secondo turno su questo stesso campo, è il leader, ma sono stati grandi protagonisti i giocatori sudafricani dei quali cinque sono nelle prime otto posizioni: Justin Walters secondo con 131 (-11) insieme al coreano Jeunghun Wang, Brandon Stone quarto con 132 (-10), Haydn Porteous e Darren Fichardt quinti con 133 (-9) alla pari con l’inglese Eddie Pepperell, e George Coetzee ottavo con 134 (-8). Inoltre altri due sono nel gruppo al nono posto con 135 (-7), Dean Burmester e Louis De Jager, in vetta dopo un turno, affiancati dall’inglese Tom Lewis, che difende il titolo. Al 19° con 137 (-5) il tedesco Martin Kaymer.

Oliver Fisher, 31enne londinese con un successo nel tour ormai lontano, datato 2011, ha segnato due eagle, quattro birdie e due bogey per il secondo 65 consecutivo. Renato Paratore è sceso dal quinto posto con un 70 (-1) frutto di quattro birdie e di tre bogey e Guido Migliozzi è rinvenuto con un eagle, due birdie e un bogey per il 68 (-3). Il montepremi è di 1.500.000 euro.

Il torneo su GOLFTV – Il Portugal Masters viene trasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Terza giornata: sabato 26 ottobre, dalle ore 14 alle ore 18,30.

ALPS: NEL GRAND FINAL SCATTANO LACROIX E NEMECZ, TERZI LIPPARELLI E MACCARIO – Nuovo cambio della guardia in vetta alla classifica dell’Alps Tour Grand Final dove ora si sono portati con 206 (-10) colpi il francese Frederic Lacroix (71 68 67) e l’austriaco Lukas Nemecz (71 68 67). Nel terzo giro, disputato sul percorso del Terre dei Consoli GC a Monterosi, dopo i primi due al Golf Nazionale di Sutri, ha ceduto la leadership Edoardo Raffaele Lipparelli, ora al terzo posto con 207 (67 70 70, -9), dove ha la compagnia di Federico Maccario (71 70 66), risalito dall’ottavo, dello spagnolo Angel Hidalgo Portillo e del transalpino Julien Foret. In settima posizione con 208 (-8) l’altro iberico Jordi Garcia Del Moral, in vetta con Lipparelli e Portillo dopo due turni, mentre sono rimasti in ottava con 211 (-5) Luca Cianchetti e in dodicesima con 213 (-3) Enrico Di Nitto. In gara altri quattro italiani: Federico Zucchetti e Giulio Castagnara, 22.i con 216 (par), Alessandro Grammatica, 35° con 221 (+5), e Michele Ortolani 40° con 238 (+22).

Al termine del torneo verranno assegnate cinque ‘carte’, ossia i pass per salire sul Challenge Tour 2020, ai primi cinque in graduatoria nella money list. In realtà una andrà al sesto, poiché l’attuale quarto, lo spagnolo Sebastian Garcia Rodriguez, è già sul secondo circuito continentale dove è approdato per altra via. Tre, in pratica, sono già di proprietà di Lipparelli, Di Nitto e Lacroix, ossia i primi tre nell’ordine di merito, che non corrono rischi, ma che si stanno battendo per divenire il miglior giocatore del tour. E’ fuori gioco Di Nitto, mentre con Lacroix vincente e Lipparelli terzo avrebbe la meglio in francese, che invece non ce la farebbe con il 22enne di Frosinone secondo, però al massimo con un compagno. Il montepremi è di 40.000 euro con prima moneta di 5.500 euro.

