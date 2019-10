Eurotour: il sudafricano De Jager leader, quinto Paratore Nel Portugal Masters secondi Walters, Fisher e McLeod e 38° Lorenzo Gagli

Renato Paratore è al quinto posto con 66 (-5) colpi nel Portugal Masters, torneo dell’European Tour in svolgimento sul tracciato del Dom Pedro Victoria Golf Course (par 71), a Vilamoura in Portogallo, dove è al comando con 63 (-8) il sudafricano Louis De Jager.

Buon ritmo di Lorenzo Gagli, 38° con 69 (-2), media classifica per Nino Bertasio, 57.i con 70 (-1), e per Guido Migliozzi, 76° con 71 (par), e in bassa Filippo Bergamaschi, 102° con 73 (+2), e Matteo Manassero, 126° con 83 (+12).

Sudafricani protagonisti nel primo giro. In evidenza, oltre al leader, il connazionale Justin Walters, secondo con 65 (-6) insieme all’australiano Jake McLeod e all’inglese Oliver Fisher, primo giocatore nella storia dell’European Tour a infrangere il muro dei 60 colpi con un 59 (-12) realizzato lo scorso anno nel secondo turno su questo stesso campo, mentre sono al quinto con Paratore anche Darren Fichardt e Brandon Stone, affiancati dagli inglesi Matthew Southgate e David Horsey, dal coreano Jeunghun Wang e dallo statunitense Sihwan Kim. Hanno un colpo in più, 12.i con 67 (-4), il tedesco Martin Kaymer, l’indiano Shubhankar Sharma, il danese Lucas Bjerregaard, a segno in questa gara nel 2017, e l’inglese Matt Wallace. Ha lo stesso score di Gagli l’altro inglese Tom Lewis, che difende il titolo.

Louis De Jager ha realizzato otto birdie senza bogey e Renato Paratore sei birdie e un bogey. Per Lorenzo Gagli quattro birdie e due bogey e per Nino Bertasio tre birdie e due bogey. Il montepremi è di 1.500.000 euro.

Il torneo su GOLFTV – Il Portugal Masters viene trasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Seconda giornata: venerdì 25 ottobre dalle ore 12,30 alle ore 14,30 e dalle ore 17,30 alle ore 19,30.

Alps: nel Grand Final Lipparelli raggiunto in vetta da due spagnoli – Terzetto al vertice con 137 (-7) colpi nell’Alps Tour Grand Final dove Edoardo Raffaele Lipparelli (67 70) è stato raggiunto dagli spagnoli Jordi Garcia Del Moral (71 66) e Angel Hidalgo Portillo (69 68). I primi due giri del torneo si sono svolti al Golf Nazionale (par 72) di Sutri, mentre i due conclusivi si disputeranno al Terre dei Consoli GC di Monterosi. Lipparelli, che ha girato in 70 (-2) con cinque birdie e tre bogey, con questa posizione manterrebbe la leadership nell’ordine di merito, ma si è avvicinato il francese Frederic Lacroix (terzo nella money list), quinto con 139 (-5), che potrebbe superarlo con un vittoria a patto che il 22enne di Frosinone non termini secondo, mentre è più lontano Enrico Di Nitto (2° OM), 12° con 142 (-2), contro un cui successo Lipparelli non avrebbe rimedio. Tutti e tre hanno già conquistato la ‘carta’ per il Challenge Tour 2020, che sarà assegnata al termine ai primi cinque dell’ordine di merito. In realtà la riceverà anche il sesto poiché il quarto, lo spagnolo Sebastian Garcia Rodriguez, è già sul secondo circuito continentale dove è approdato per altra via.

Il terzetto di testa è seguito dall’irlandese David Carey (138, -6), mentre affiancano Lacroix l’austriaco Lucas Nemecz e il francese Edgar Catherine. Sono risaliti all’ottavo posto con 141 (-3) Luca Cianchetti (dal 28°) e Federico Maccario (dall’11°) con il primo che deve vincere per avere possibilità di cambiare tour e con il secondo che ha nel mirino il transalpino Xavier Poncelet (6° OM), il quale ha alimentato le sue speranze scendendo dalla terza alla 20ª piazza con 144 (par). In gara altri quattro italiani: Giulio Castagnara, 15° con 143 (-1), Alessandro Grammatica e Federico Zucchetti, 31.i con 147 (+3), e Michele Ortolani, 40° con 161 (+17). Il montepremi è di 40.000 euro con prima moneta di 5.500 euro.

