Road to Rome 2022, “Golf in Piazza” nel salotto di Torino

Domenica 27 ottobre a Piazza San Carlo e Via Roma, dalle ore 10 alle 17, il quarto evento 2019 con postazioni di gioco e prove gratuite per tutti. Ospite d’onore il trofeo ufficiale della Ryder Cup

Un “green” sotto la Mole Antonelliana. “Golf in Piazza” fa tappa a Torino per il quarto evento 2019 della “Road to Rome 2022”, la marcia di avvicinamento verso l’edizione italiana della Ryder Cup.

Domenica 27 ottobre (dalle ore 10 alle 17) a Piazza San Carlo e Via Roma, nel “Salotto” di Torino, sarà presente anche il trofeo ufficiale della Ryder Cup che arriverà direttamente dall’Inghilterra. Per una festa di sport all’insegna del divertimento.

“Golf in Piazza” – Evento gratuito, aperto a tutti e patrocinato dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino, permetterà a grandi e piccini di provare per la prima volta il golf tra swing e putt, gioco corto e lungo.

Undici le postazioni previste con sfide di abilità e attività di animazione. E buche con partenza e arrivo oltre a un mini-villaggio di 6 gazebo. Mentre lo stand del Comitato Regionale FIG Piemonte sarà a disposizione di tutti per informazioni sulle numerose strutture golfistiche presenti sul territorio e sulle modalità per avvicinarsi a questo sport.

Il trofeo della Ryder Cup in esposizione – Per la prima volta nel capoluogo piemontese sarà presente anche il trofeo ufficiale della Ryder Cup, sempre più un’icona popolare, che arriverà direttamente dall’Inghilterra e sarà a disposizione per foto e selfie.

Quarta tappa 2019 della Road to Rome – Prima il Raduno Tecnico delle Squadre Nazionali al Marco Simone Golf & Country Club, futura casa della Ryder Cup 2022. Poi “Golf in piazza” nel cuore di Parma preceduto dal “Ryder Cup Trophy Tour” nei luoghi simbolo della città ducale. Quindi l’evento-show di Roma a Villa Borghese con oltre 2.500 presenze – che ha preceduto il 76° Open d’Italia – e ora l’appuntamento di Torino. Nell’ambito di un cammino intrapreso dalla Federazione Italiana Golf, guidata dal Presidente Franco Chimenti, che punta ad abbracciare tutto il Paese, da Nord a Sud, valorizzando storia, cultura e territori, incrementando la crescita del turismo golfistico.

I partner – L’evento Golf in Piazza a Torino, con il Patrocinio della Regione Piemonte e del Comune di Torino, avrà il supporto di BMW (main sponsor); Berlucchi, Dailies Total 1, Kappa, Leaseplan, Lindt, Harmont & Blaine (Official supplier); Corriere dello Sport, il Giornale, Tuttosport. Official Advisor: Infront.

Com. Stam.