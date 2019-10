VELA – Concluso il Campionato del Mondo 2.4 mR

Podio al femminile, con due donne nelle prime tre posizioni. Dominio della inglese Megan Pascoe, seconda posizione per il finlandese Marko Dahlberg, terza la svedese Fia Fjelddahl Antonio Squizzato quarto

Il mondiale dei 2.4 mR chiude oggi dopo una settimana molto ventosa e con 7 regate portate a casa dal Comitato di Regata in condizioni spesso difficili, soprattutto per il mare formato e il vento forte che ha costretto diversi concorrenti al ritiro anticipato. Mondiale comunque molto partecipato – 91 atleti da 15 nazioni – stanchezza e soddisfazione negli occhi degli atleti al rientro a terra.

La quarta è ultima giornata, decisiva per confermare le classifiche, è iniziata sotto un cielo gonfio di pioggia, onda sui due metri e uno scirocco deciso intorno ai 15/18 nodi con frequenti salti di intensità.

A loro agio in queste condizioni gli atleti nord europei che hanno presidiato le zone alte della classifica fin dalla prima prova, tra loro, consistente performance della velista inglese e super star della vela paralimpica Megan Pascoe, autrice di una serie di regate impeccabile (1,1,2,3,2,1) e che si laurea campionessa mondiale del 2.4.

Megan Pascoe:

“Una settimana incredibile, ci aspettavamo condizioni leggere, e invece è stato il contrario. Sono al mio secondo titolo mondiale e vado sul 2.4 da 18 anni, ma vincere a Genova è stato speciale!”

Medaglia d’argento per il velista finlandese Marko Dahlberg, anch’egli protagonista di un ottimo campionato (2,2,1,1,7,4,5) e bronzo per Fia Fjelddahl (9,5,9,5,3,10,4) atleta portacolori del team svedese.

Ottimo il 4° posto del timoniere Antonio Squizzato che sconta un inizio difficile, ma che si riscatta con un campionato in crescita culminato con un primo posto nell’ultima regata di oggi.

Antonio Squizzato:

“Vele nuove e qualche problema con la stazza della barca mi hanno un po’ penalizzato il primo giorno di regate da lì in avanti mi sono ‘messo in pari’ con la barca e a risalire posizioni in classifica. Genova mi ha nuovamente sorpreso con queste condizioni inaspettate, ma del resto, proprio l’imprevedibilità degli elementi è uno degli aspetti più belli di questo sport.”

Con la premiazione di oggi si è conclusa la 30ma edizione del Campionato Mondiale di una Classe che è open e quindi assegnabile senza distinzione alcuna di genere o abilità. Il tutto ha trasformato il mondiale in un bellissimo evento, con una straordinaria partecipazione di atleti di ogni età, genere o abilità fisica. Il più giovane iscritto è stato un ragazzo del 2003, mentre il veterano del mondiale, è del 1940.

Oltre al titolo mondiale e ai vincitori delle singole prove di giornata, durante la cerimonia di premiazione sono stati consegnati i seguenti riconoscimenti:

Guldmann Cup/Premio per il miglior timoniere del circuito Guldmann:

Antonio Squizzato – ITA

Guldmann Cup/Premio per il miglior timoniere del circuito Guldmann:

Giancarlo Mariani – ITA

Best Lady Competitor: Megan Pascoe – GBR

Best Disabled: Megan Pascoe – GBR

Best Master/over 55: Julio Reguero – POR

Best Grand Master/over 65: Harald Rolfsnes – NOR

The Youngest: Gianlorenzo Copertari – ITA

Oltre alla sinergia e all’impegno degli organizzatori: la Federazione Italiana Vela, lo Yacht Club Italiano e la International 2.4 mR Association, un fondamentale contributo è stato fornito dalle principali Istituzioni, Regione Liguria e Comune di Genova.

Title Sponsor di questa edizione del Campionato Mondiale: Guldmann, società danese attiva nella produzione e sviluppo di tecnologie applicate al benessere delle persone – e degli atleti – con capacità motorie ridotte.

Sito Ufficiale e classifica finale:

https://www.yachtclubitaliano.it/en/news-162/24-world-championships.html

foto @Martina Orsini

ITALIANI IN GARA

Andrea Arasio (CN Andora ASD)

Domenico Ciavatta (LNI Mandello)

Diego Compagni (LNI Mandello)

Gianlorenzo Copertari (ASD Liberi nel Vento)

Giorgio Curzi (LNI Porto San Giorgio)

Davide Di Maria (Canottieri Garda Salò)

Mario Gambarini (LNI Mandello)

Pasquale Lapera (Club Nautico La Maddalena)

Vittorio Macciocco (LNI La Maddalena)

Giancarlo Mariani (Liberi nel Vento)

Stefano Maurizio (Compagnia della Vela Venezia)

Elena Polo D’Ambrosio (LNI Milano)

Nicola Redavid (LNI Milano)

Antonio Squizzato (Canottieri Garda Salò)

Cristian Tarasco (Circolo Nautico Andora)

Carlo Vianello (Circolo della Vela Mestre)

Fabio Vignudini (YCM Cattolica)