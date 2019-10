Campionato Mondiale 2.4mR Genova – 12 / 18 ottobre 2019

Da domani le acque di Genova ospiteranno il 30mo Campionato Mondiale della Classe 2.4 mR. Giornata di allenamenti in vista dello start per i 91 atleti provenienti da 15 nazioni diverse. Previste condizioni meteo impegnative per il primo giorno di regate che proseguiranno fino a venerdì 18

Con le ultime procedure di stazza e le registrazioni dei partecipanti è ufficialmente cominciato il 30mo Campionato Mondiale 2.4 mR. Giornata di lunedì dedicata alle ultime procedure a terra e una practice race nel primo pomeriggio, con le barche e gli atleti in acqua a provare il campo di regata.Domani alle 11:00 il primo segnale che darà il via ufficiale al Campionato. In programma fino a 3 prove giornaliere con un minimo di 6 prove valide per l’assegnazione del titolo che, va ricordato, è open e quindi assegnabile senza distinzione alcuna di genere o abilità. “In questo la vela, e nella fattispecie il 2.4 mR, rappresenta un unicum negli sport olimpici – sottolinea Fabio Giuseppe Colella, il consigliere della Federazione Italiana Vela con delega al parasailing – quello che ha reso famosa nel mondo della vela questa piccola imbarcazione, è la possibilità di veder regatare atleti normodotati e atleti disabili alla pari, senza speciali classifiche che rilevino tale ‘differenza’ perché, proprio per le peculiarità del 2.4, persone con disabilità motorie possono accedere a tale sport con le stesse possibilità di un atleta che non presenti alcun problema”.

L’evento

Il weekend del 12 e 13 ottobre è stato dedicato all’arrivo delle barche e all’accoglienza dei velisti. Lunedì 14, la prima regata di allenamento prevista per le 14:00. Da martedì 15 a venerdì 18, fino a un massimo di 3 regate giornaliere per il raggiungimento del numero utile per assegnare il titolo iridato. Una Genova di inizio autunno ha accolto atleti, allenatori e supporter che hanno beneficiato come base d’appoggio, della straordinaria infrastruttura della Fiera per familiarizzare con la città. Buone le aspettative meteo, con una settimana di venti moderati e mare formato, mentre rimane un’incognita la giornata di domani per via dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. Per la serata di oggi è previsto un welcome dinner presso la sede dello Yacht Club Italiano, mentre mercoledì 16, il circus del 2.4 sarà ospite per una visita esclusiva all’Acquario di Genova, sponsor di questo campionato.

L’organizzazione

Oltre alla sinergia e all’impegno degli organizzatori: Yacht Club Italiano, la International 2.4 mR Association e la Federazione Italiana Vela, un fondamentale contributo è stato fornito dalle principali Istituzioni, Regione Liguria e Comune di Genova.

Title Sponsor di questa edizione del Campionato Mondiale: Guldmann, società danese attiva nella produzione e sviluppo di tecnologie applicate al benessere delle persone – e degli atleti – con capacità motorie ridotte, SLAM che fornirà le polo della regata, Costa Edutainment, che ospiterà gli atleti del mondiale per una visita all’Acquario di Genova la serata di mercoledì e in qualità di official supplier: Acqua Sangemini.

Partner importanti inoltre nella complessa organizzazione di eventi di questa portata sono: CBG Convention Bureau Genova per l’accoglienza e la ricettività e Croce Rossa Italiana per tutta l’assistenza sanitaria e di pronto soccorso a mare e a terra

La barca

Il 2.4 nasce a Stoccolma nel 1983 progettato da designer locali che utilizzarono la regola “R Metre” per creare un’imbarcazione singola a bulbo, la 2.4 mR. Si tratta di una vera e propria barca purosangue caratterizzata da una complessità e sofisticatezza da imbarcazione a bulbo, ma ai costi e con la sensibilità di una più semplice deriva. Si tratta di una sorella minore, in termini di dimensioni, ma non di stile di vela, delle più grandi imbarcazioni metriche 6m, 8m e 12m (queste ultime utilizzate per la Coppa America, la generazione di Azzurra tanto per intenderci). Nel 1992 la classe ha ottenuto lo status di Classe Internazionale e da allora ogni anno viene disputato il campionato del mondo con una partecipazione compresa fra le 60 e le 100 unità. Poiché il 2.4mR è adatto a velisti diversamente abili è stato scelto come classe in singolo per le Paraolimpiadi a Sydney nel 2000. Le principali flotte si trovano nei paesi scandinavi, in Italia, in Inghilterra, in Germania, in Australia e negli USA.

Guldmann

Azienda con sede in Danimarca che dedica il suo operato allo sviluppo, alla produzione e alla vendita di tecnologie applicate al benessere delle persone con capacità motorie ridotte e di strumenti di lavoro destinati a chi le assiste e ne ha cura.

Guldmann è da sempre un’azienda orientata ai risultati con un ambiente di lavoro straordinario nel quale si opera costantemente nel pieno rispetto dei principi etici aziendali.

I prodotti Guldmann raggiungono clienti dislocati in tutto il mondo grazie agli uffici vendite e assistenza presenti in Danimarca, Francia, Germania, Italia, Svezia, Regno Unito, Canada e Stati Uniti, ai quali si aggiungono partner commerciali e distributori che coprono le aree commerciali da nord a sud, dalla Groenlandia fino all’Australia.

SLAM

Siamo gente di mare, per gente di mare. La vela è il nostro respiro, il vento il nostro battito. Progettiamo e realizziamo capi speciali per atleti e appassionati che cercano la performance e la tecnica. Slam: uno schiaffo di vento per indossare storia, competenza, adrenalina, passione. Nata trentanove anni fa per rispondere alle esigenze dei veri “lupi di mare”, Slam ha come unica mission quella di rendere la vita dei velisti più confortevole e sicura grazie a capi sportivi tecnici di altissima qualità: caratteristiche che hanno contagiato anche le collezioni sportswear. La vela non è solo passione e adrenalina: richiede anche sacrificio, competenza e, soprattutto, un abbigliamento a prova di imprevisto meteorologico.

Siamo nati a Genova, con i piedi nell’acqua e la burrasca nell’anima.

Costa Edutainment

Azienda leader in Italia nel settore dell’edutainment e gestore dell’Acquario di Genova e del Galata Museo del Mare, opera da sempre in sinergia con i principali attori turistici e culturali del territorio in un’ottica di valorizzazione del patrimonio comune.

Eventi che sanno unire sport e attenzione sociale e che hanno un respiro internazionale quali la 2.4 World Championship rappresentano importanti occasioni in cui rafforzare questo impegno congiunto nella promozione di Genova.

Dati Tecnici del 2.4 mR

Lunghezza scafo 4,182 m

Lunghezza al galleggiante 2,978 m

Larghezza 0,720 m

Dislocazione 259 kg

Superficie velica 7,39 mq