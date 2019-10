La Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza ingaggia il lungo Vincenzo Marabello

Primo rinforzo per il settore lunghi per la Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza che ingaggia il lungo peloritano Vincenzo Marabello.

L’ala forte messinese classe 1996 ha esordito nel 2012/2013 nella Mia Basket Messina in C Regionale, a seguire un triennio a Patti in C Silver e nelle ultime tre stagioni sempre in C al Basket School Messina con in mezzo un anno al Castanea in serie D.

“Sono un giocatore a cui piace giocare molto intensamente in difesa e con velocità in attacco – si presenta Marabello –

la scelta di firmare per la Nuova Pallacanestro Messina nasce dalla valutazione più che positiva dell’ambiente dove allenarmi e giocare e soprattutto dagli obiettivi chiari e precisi posti dal Presidente Carmelo Caruso. Per questa stagione il mio obiettivo è quello di mettermi al servizio della squadra – prosegue Marabello – aiutandola a vincere quante più partite possibile, poi come sempre sarà il campo a parlare; abbiamo un gruppo ben bilanciato con l’entusiasmo di ragazzi giovani e l’esperienza di alcuni con più tornei sulle spalle, molto utile specialmente in questi campionati. Non mi sbilancio in un pronostico sul nostro torneo, come già detto sarà il campo il nostro giudice supremo”.

