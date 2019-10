La ISSF ha imposto squadre miste random L’Italia non gareggerà nel mixed Team Defezione anche di San Marino, Spagna, Francia e Finlandia

Al Ain (UAE) – Italia, San Marino, Francia e Finlandia non spareranno nel President’s Trophy Mixed Team di Fossa Olimpica e Skeet in programma domenica 13 ottobre. La Spagna di Gálvez e Fernandez addirittura ha anticipato il rientro.

Protesta e defezioni contro la Federazione Internazionale di Tiro. Non è piaciuta ad Albano Pera, Direttore Tecnico della Fossa Olimpica azzurra, ma non è piaciuta in generale, l’idea della ISSF di far gareggiare coppie random in queste due gare intitolate Trofeo del presidente, gare corollario della Finale di Coppa del Mondo in corso ad Al Ain (UAE).

Ve lo immaginate far gareggiare una azzurra con Alexey Alipov dopo quello che è successo alla prova di Coppa del Mondo di Lahti? (al russo fu abbonato uno zero che lo favori per vincere la carta olimpica a scapito del nostro Mauro de Filippis, ndr).

Al di là di questa rivalità contingente e relativa ad un singolo episodio, sa di strano e di poco istituzionale l’idea di far gareggiare in coppia atleti di nazioni diverse, che sa più di spettacolo che di competizione sportiva. Il tiro a volo è sport agonistico, sport olimpico e la leale competizione tra nazione è sempre il leitmotiv del tutto.

Esterrefatto, oltre che fermamente contrario Pera “La proposta della ISSF, è inaccettabile perché cancella l’identità nazionale della gara. Altre nazioni non hanno accettato e San Marino, Spagna, Finlandia e Francia, hanno già tutte programmato il rientro anticipato. Ho fatto una proposta alternativa, che ci permettesse di poter salvare, almeno in parte, l’identità: l’Italia ha sei tiratori in gara, due uomini e quattro donne. Una volta scelte le due squadre italiane (composte da due azzurri e due azzurre), le due tiratrici rimaste libere avrebbero potuto essere abbinate ad altri tiratori “spaiati” di altre nazioni. Non hanno voluto sentire ragioni e noi abbiamo deciso di non gareggiare”.

“Questa gestione (quella della ISSF, ndr) continua a sorprendere per la superficialità e la leggerezza con cui amministra lo sport del Tiro internazionale – ha commentato il Presidente Luciano Rossi – Appoggio totalmente la decisione del Direttore Tecnico Albano Pera e del Tecnico Federale Andrea Filippetti di non far gareggiare i nostri tiratori”

Domani si gareggia per la Finale di Coppa del Mondo e l’Italia, come sempre vuol fare bene. Seconda giornata di qualificazione e poi le finali. Gli azzurri di fossa e Skeet sono in piena.

