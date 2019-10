Calcio – Serie D, il programma gare e gli arbitri della 7ª giornata (8ª gironi B e C)

Roma, 11 ottobre 2019 – La Serie D scenderà in campo questo weekend per la 7ª giornata di campionato, l’8ª nei gironi B e C. Si comincia domani alle ore 14.30 con l’anticipo del Girone G Portici-Torres, mentre le altre partite si giocheranno domenica 13 ottobre con calcio d’inizio alle 15.

Tre le variazioni di campo: Real Forte Querceta-Sanremese (Girone A) andrà in scena al “Buon Riposo” di Seravezza, Città di Anagni-Arzachena (Girone G) al “Tintisano” di Paliano e San Tommaso-Palmese (Girone I) al “Fina” di Montemiletto. Per disposizione della Prefettura, i biglietti per Brindisi-Foggia (Girone H) non potranno essere acquistati dai residenti nella provincia di Foggia.

Per quanto riguarda la Coppa Italia, il Dipartimento Interregionale ha reso noto che i tre recuperi dei sedicesimi Portici-Savoia (ore 15), Acireale-Fc Messina (ore 15) e Città di Fasano-Taranto (ore 18) si disputeranno il 23 ottobre. Per le squadre che hanno già giocato mercoledì scorso, questi gli accoppiamenti agli ottavi (13 novembre, ore 14.30): Union Feltre-Campodarsego, Folgore Caratese-Seregno, Inveruno-Sanremese, San Donato Tavarnelle-Seravezza, Tolentino-Mezzolara e Pineto contro la vincente di Torres-Aprilia Racing. Ad eccezione di Tolentino-Mezzolara, negli altri casi è stato necessario il sorteggio per stabilire l’ordine di svolgimento delle sfide.

Designazioni arbitrali

Girone A: Bra – Prato (Riccardo Leotta di Acireale), Borgosesia – Ligorna (Alessandro Recchia di Brindisi), Caronnese – Chieri (Matteo Cansi di Carrara), Fezzanese – Verbania (Giacomo Casalini di Pontedera), Ghivizzano Borgoamozzano – Casale (Cristian Robilotta di Sala Consilina), Lavagnese – Seravezza (Gabriele Totaro di Lecce), Lucchese – Savona (Abdoulaye Diop di Treviglio), Real Forte Querceta – Sanremese (Enrico Gemelli di Messina), Vado – Fossano Calcio (Giacomo Lencioni di Lucca)

Girone B: Brusaporto – Villa Valle (Carlo Esposito di Napoli), Castellanzese – Ponte San Pietro (Pietro Campazzo di Genova), Folgore Caratese – Scanzorosciate (Giuseppe Mucera di Palermo), Legnano – Pro Sesto (Gabriele Restaldo di Ivrea), Levico Terme – Caravaggio (Deborah Bianchi di Prato), Milano City – Inveruno (Gianluca Catanzaro di Catanzaro), Nibionnoggiono – Arconatese (Luca Pileggi di Bergamo), Tritium – Sondrio (Andrea Rizzello di Casarano), Virtus Bolzano – Dro (Michele Molinaroli di Piacenza), Virtusciseranobergamo – Seregno (Alfredo Iannello di Messina)

Girone C: Ambrosiana – Belluno (Thomas Bonci di Pesaro), Montebelluna – Villafranca Veronese (Emanuele Tartarone di Frosinone), Cjarlins Muzane – Campodarsego (Emanuele Ceriello di Chiari), Delta Rovigo – Legnago Salus (Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno), Este – Chions (Fabio Franzo’ di Siracusa), San Luigi – Adriese (Fabrizio Pacella di Roma 2), Tamai – Cartigliano (Francesco D’Eusanio di Faenza), Union Clodiense Chioggia – Luparense (Matteo Frosi di Treviglio), Union Feltre – Caldiero Terme (Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia), Vigasio – Mestre (Sergio Palmieri di Conegliano)

Girone D: Alfonsine – Sammaurese (Gabriele Sacchi di Macerata), Breno – Ciliverghe Mazzano (Stefano Foresti di Bergamo), Correggese – Vigor Carpaneto (Riccardo Galasso di Ciampino), Crema – Sasso Marconi Zola (Martina Molinaro di Lamezia Terme), Fiorenzuola – Forli’ (Domenico Leone di Barletta), Mantova – Sporting Franciacorta (Claudio Campobasso di Formia), Mezzolara – Fanfulla (Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno), Progresso – Lentigione (Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata), Savignanese – Calvina Sport (Andrea Valentini di La Spezia)

Girone E: Albalonga – Sporting Trestina (Senthuran Lingamoorthy di Genova), Bastia – Ponsacco (Alessandro Cutrufo di Catania), Scandicci – Pomezia (Antonio Di Reda di Molfetta), Flaminia – Grassina (Lorenzo Vacca di Saronno), Cannara – Aquila Montevarchi (Andrea Zanotti di Rimini), Follonica Gavorrano – Aglianese (Valerio Vogliacco di Bari), Monterosi – Grosseto (Luca De Angeli di Milano), Sangiovannese – Foligno (Francesco Cusumano di Caltanissetta), Tuttocuoio – San Donato Tavarnelle (Marco Peletti di Crema)

Girone F: Porto S.Elpidio – Campobasso (Niccolo’ Turrini di Firenze), Matelica – Sangiustese (Giuseppe Rispoli di Locri), Montegiorgio – Chieti (Flavio Fantozzi di Civitavecchia), Pineto – Jesina (Marco Di Loreto di Terni), Olympia Agnonese – Atletico Terme Fiuggi (David Guida di Torre Annunziata), Recanatese – Avezzano (Alessio Angiolari di Ostia Lido), San Marino – Real Giulianova (Federico Cosseddu di Nuoro), Tolentino – S.Nicolo Notaresco (Raimondo Borriello di Arezzo), Vastese – Vastogirardi (Alessandro Silvestri di Roma 1)

Girone G: Budoni – Turris (Francesco Lipizer di Verona), Cassino – Trastevere (Simone Taricone di Perugia), Citta di Anagni – Arzachena (Simone Trevisan di Mestre), Lanusei – Vis Artena (Ermal Bullari di Brescia), Latte Dolce – Aprilia Racing (Dario Madonia di Palermo), Muravera – Latina (Gianluca Renzi di Pesaro), Ostiamare – Academy Ladispoli (Lucio Felice Angelillo di Nola), Portici – Torres (Graziella Pirriatore di Bologna), Pro Tor Sapienza – Team Nuova Florida (Lorenzo Maccarini di Arezzo)

Girone H: Agropoli – Fidelis Andria (Fabio Cevenini di Siena), Audace Cerignola – Bitonto (Domenico Castellone di Napoli), Brindisi – Foggia (Valerio Crezzini di Siena), Casarano – Sorrento (Piero Marangone di Udine), Citta di Fasano – Francavilla (Simone Moretti di Valdarno), Gravina – Gladiator (Davide Gandino di Alessandria), Grumentum – Nardo (Gerardo Garofalo di Torre del Greco), Nocerina – Gelbison (Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone), Taranto – Team Altamura (Mattia Ubaldi di Roma 1)

Girone I: Biancavilla – Palermo (Mario Perri di Roma 1), Cittanovese – Acr Messina (Geremia Vincenzo De Capua di Nola), Corigliano Calabro – Nola (Andrea Ancora di Roma 1), Fc Messina – Giugliano (Edoardo Papale di Torino), Licata – Savoia (Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa), Marina di Ragusa – Troina (Fabrizio Ramondino di Palermo), Marsala – Castrovillari (Gilberto Gregoris di Pescara), Roccella – Acireale (Giorgio Di Cicco di Lanciano), San Tommaso – Palmese (Vito Guerra di Venosa).

