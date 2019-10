TAV Lazio: Elica, ecco i nuovi Campioni del Mondo L’Italia trionfa in quasi tutte le categorie: a Stefano Montagna l’oro mondiale

ROMA– L’Italia sbanca al Campionato del Mondo di Elica, facendo incetta di medaglie d’oro sia a squadre sia nelle gare individuali. Stefano Montagna nella classifica Open, Paola Tattini per le Ladies, Manuele Pirazzoli per gli Junior, Vincenzo De Mattia per i Senior, Mauro Fontana per i Veterani e Franco Negrini per i Master: sono questi i nuovi campioni del mondo, che hanno trionfato oggi al TAV Lazio.

L‘Italia sale sul gradino più alto del podio anche nel Match delle Nazioni, piazzandosi al primo posto nella gara a squadre nelle categorie Men, Ladies, Junior e Veterani. Medaglia d’argento nella categoria Senior, dietro al Regno Unito. Un grande successo, che conferma l’ottima preparazione della rappresentativa guidata dal Commissario Tecnico Giuseppe Rodenghi. “Sono molto contento per i risultati raggiunti – ci ha detto il C.T. – Ci siamo preparati per questo Mondiale al meglio, e torniamo a casa contenti”. Grande soddisfazione per il presidente Luciano Rossi che ha raggiunto i campi di via Tiberina oggi pomeriggio direttamente da Budapest, dove ha seguito i lavori dell’Assemblea Generale della ESC. Altrettanto soddisfatto il presidente della FITASC Jean-François Palinkas, che si è più volte complimentato con gli organizzatori per la riuscita dell’evento. Del resto il dottor Marco Lorenzoni, vicepresidente dell’ASD TAV Lazio, ha presenziato di persona, insieme alla signora Gabriella, a tutta la competizione, accertandosi che tutto andasse per il meglio. La formula Open, che ha richiamato in pedana moltissimi tiratori, ha dato ad alcuni di loro la possibilità di arrivare al podio ed addirittura di fregiarsi del titolo di Campione del Mondo. Sono stati più di trecento i partecipanti al Mondiale di Elica, provenienti da Argentina, Arabia Saudita, Australia, Brasile, Egitto, Francia, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Malta, Portogallo, Russia e Stati Uniti. Un successo che conferma la passione per uno sport antico e nobile come l’Elica e che riconferma l’Italia al primo posto nel mondo.

RISULTATI INDIVIDUALI

Open

1° MONTAGNA Stefano (ITA) 29/30 +8; 2° FONTANA Mauro (ITA) 29/30 +6; 3° PIRAZZOLI Manuele (ITA) 28/30 +5+9.

Ladies

1^ TATTINI Paola (ITA) 28/30; 2^ CAMICIOLA Silvia (ITA) 26/30; 3^ WILFONG Mimi (USA) 25/30 +4.

Junior

1° PIRAZZOLI Manuele (ITA) 28/30 +5; 2° COLETTI Lorenzo (ITA) 28/30 +3; 3° SPILMAN Jonti (GBR) 27/30 +4.

Senior

1° DE MATTIA Vincenzo (ITA) 27/30; 2° SELLERS Michael (USA) 26/30; 3° EWIDA Yassein Abdelsalam Etiwa (EGY) 25/30 +5+1.

Veterani

1° FONTANA Mauro (ITA) 29/30; 2° FORGHIERI Marcello (ITA) 28/30; 3° GALLETTA Simone (ITA) 26/30 +5.

Master

1° NEGRINI Franco (ITA) 28/30; 2° FLACCOMIO NARDI DEI Bandi (ITA) 25/30 +7; 3° BADALÀ Antonio (ITA) 25/30 +6.

RISULTATI MATCH DELLE NAZIONI

Men

1^ ITALIA (Crisafi Giovanni, Passalacqua Antonio, Passalacqua Carmelo) 55/60 ; 2^ STATI UNITI (Briggs Eddie, Sellers Michael, Shiller Samuel) 54/60; 3^ ARGENTINA (Bonino Gustavo, Oviedo Javier Alejandro, Viano Diego Dario) 53/60.

Ladies

1^ ITALIA (Barillà Emanuela, De Mattia Federica, Tattini Paola) 24/30; 2^ STATI UNITI (Mathis Bettina, Smith Morgan, Briggs Rebecca) 21/39; 3^ REGNO UNITO (Grime Kate, Rogers Dionne, Bell Jane) 18/30.

Junior

1^ ITALIA (De Mattia Alessandro, Ilacqua Giantonio, Tosi Lorenzo) 24/30; 2^ REGNO UNITO (Killian Benjamin, Spilman Jonti, Dingley Ben) 22/30.

Veterani

1^ ITALIA (Serra Giancarlo, Galletta Simone, Badalà Antonio) 24/30; 2^ REGNO UNITO (Gray Richard, Sparrow Hawk Jack, Batt Howard) 23/30; 3^ STATI UNITI (Adams Cyril, Taylor Michael, Vest Waverly) 22/30.

Senior

1^ REGNO UNITO (Stratford Andrew, Barker Glyn, Miles Carl) 23/30; 2^ ITALIA (Molinari Sebastiano, Martignoni Andrea, Camiciola Aldo) 22/30; 3^ EGITTO (El Sawy Esham Mohamed Ghos, Ewida Yassein Abdelsalam Etiwa, Kassel Salah) 20/30.

LA RAPPRESENTATIVA ITALIANA

Men

BRUNO Andrea

CRISAFI GIOVANNI

PASSALACQUA Antonio

PASSALACQUA Carmelo

PASSALACQUA Sergio

PELLEGRINO Antonio

TARABINI Gianguido

Ladies

BARILLÀ Emanuela

CAMICIOLA Silvia

DE MATTIA Federica

MASSIMO LANCELLOTTI Virginia

RANDI Silvia

TATTINI Paola

Junior

DE MATTIA Alessandro

ILACQUA Giantonio

PIRAZZOLI Manuele

TOSI Lorenzo

Senior

BOSIO Gianfranco

CAMICIOLA Aldo

CATALANO Giuseppe

MARTIGNONI Andrea

MOLINARI Sebastiano

SANGIORGI Claudio

Veterani

CANTALUPO Giovanni

GALLETTA Simone

SERRA Giancarlo

Master

BADALÀ Antonio

OLIVIERI Alberto

RODENGHI Giuseppe

SCARAVELLI Emilio

Commissario Tecnico: RODENGHI Giuseppe

