La Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza firma Andrea Gullo

Nuovo acquisto per la Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza, il play/guardia classe 1990 Andrea Gullo. L’atleta pattese, cresciuto nelle giovanili di Patti, è reduce da qualche stagione di inattività mentre in passato ha disputato vari campionati con la squadra della sua città.

In B dilettanti come under nella stagione 2009/2010, viene confermato nella stagione successiva dopo la promozione in A dilettanti, nel 2011/2012 disputa il torneo di serie D regionale e nel 2014/2015 il torneo di serie C.Voglio ringraziare la società per avermi dato l’occasione di ritornare a praticare lo sport che ho sempre amato – esordisce Gullo -credo di essere un giocatore caparbio che ama lottare per la propria squadra. Dopo un periodo di fermo sono pronto a dare il meglio,in ogni caso sarà il campo a rispondere per meHo aderito al progetto della Nuova Pallacanestro Messina per una scelta di cuore. È bastata una breve e inaspettata conversazione con il presidente per riaccendere in me il desiderio di giocare.Dalla prossima stagione mi aspetto tanto, – prosegue il nuovo giocatore della formazione giallorossa – sia da me stesso che dai miei compagni. Spero che otterremo grandi risultati insieme,possiamo arrivare lontano se corriamo tutti insieme verso un unico obbiettivo. Il girone è formato da squadre abbastanza competitive ma questo non ci preoccupa, siamo pronti per le sfide che ci aspettano”.

