Gas Racing Team: ELFCIV19 – Round 6 Vallelunga

Nel week-end si è disputato il sesto doppio appuntamento stagionale del Campionato Italiano Velocità Supersport 600 all’autodromo Pietro Taruffi di Vallelunga per il GAS Racing Team ed i suoi alfieri: Luca Bernardi, Marco Bussolotti e Mattia Casadei.

I tre piloti hanno disputato in sella alle loro Yamaha YZF-R6 nelle giornate del Venerdì le prove libere e le prime qualifiche ottenendo da subito dei buoni risultati. Nelle qualifiche definitive del sabato mattina, tutti i piloti hanno migliorato il loro crono. Marco Bussolotti conquista la prima fila con il terzo tempo, un po’ attardati in terza fila Luca Bernardi e Mattia Casadei, rispettivamente ottavo e nono.

CIV 600SS – Vallelunga

Classifica cumulativa delle due sessioni di qualifica: 1) Stirpe (MV Agusta) – 2) Gabellini (Yamaha) – 3) Bussolotti (Yamaha) – 4) Valtulini (Kawasaki) – 5) Ottaviani (Yamaha) – 6) Manfredi (Yamaha) ……. 08) Bernardi (Yamaha) 09) Casadei (Yamaha)

GARA 1

Nella gara disputata nel soleggiato primo pomeriggio di sabato, i portacolori del GAS Racing Team hanno concluso la loro prova, regolarmente disputata nei 16 giri previsti, nelle prime posizioni conquistando un podio.

Mattia Casadei parte bene dalla terza fila, concludendo il primo giro in sesta posizione. Prosegue poi con un buon passo gara e delle ottime staccate che gli permettono di lottare per la piazza d’onore, conclude una splendida prova con un ottimo podio in seconda posizione. Diversa la situazione di Marco Bussolotti che partito male dalla prima fila, si ritrova invischiato nelle retrovie, perdendo terreno dal gruppo dei primi. Sebbene con un buon passo ha cercato di recuperare e concluso la sua gara in sesta posizione. Partenza buona di Luca, ma un lungo alla prima curva per evitare una collisione lo retrocedono alla quindicesima posizione. Una gara tutta in salita per il giovane pilota Sammarinese, che rimonta fino a raggiungere il settimo posto.

Gara 11 – SSP600 Vallelunga

1) Stirpe (MV Agusta) – 2) Casadei (Yamaha) – 3) Valtulini – 4) Roccoli (Yamaha) – 5) Gabellini (Yamaha) – 6) Bussolotti (Yamaha) – 7) Bernardi (Yamaha)

Gara 2

Dodicesima ed ultima gara del CIV, Campionato Italiano Velocità Supersport, per il GAS Racing Team. La gara odierna si è disputata nel tardo pomeriggio soleggiato, sulla distanza di 16 giri.

Allo spegnimento del semaforo i tre piloti della compagine riminese partivano bene.

Purtroppo nel corso del secondo giro un pilota aveva un problema tecnico e con la moto fumante percorreva oltre mezza pista. Ovviamente i piloti che lo seguivano, tra i quali i tre alfieri del GAS Racing Team, erano costretti a rallentare e questo ha creato un distaccato incolmabile tra il terzetto di testa e gli altri. Nel proseguo della gara Marco, Luca e Mattia lottano nel secondo gruppo per la quarta posizione. Mattia Casadei concludeva in quarta posizione, penalizzato retrocedeva settimo. A seguire Marco Bussolotti e Luca Bernardi con il quinto e sesto posto nella classifica definitiva.

In classifica generale Bussolotti conclude quinto con 118 punti, decimo Mattia Casadei con 77 punti che precede Luca Bernardi con 66 punti. Una stagione da incorniciare per il giovane Bernardi che si contraddistingue come miglior Rookie del 2019.

Gara 12 – SSP600 Vallelunga

– 1) Stirpe (MV Agusta) – 2) Valtulini – 3) Gabellini (Yamaha) – 4) Roccoli (Yamaha) – 5) Bussolotti (Yamaha) – 6) Bernardi (Yamaha) 7) Casadei (Yamaha)

Paolo Meluzzi “Siamo contenti per questo week-end, perché tutti e tre i nostri piloti sono stati sempre in lotta per le prime posizioni, concludendo entrambe le gare nei primi sette posti. Abbiamo fatto un bel podio con Mattia in gara uno, mentre gara due è stata un po’ sfalsata da un problema tecnico di un pilota che ha scisso i gruppo di testa, altrimenti si sarebbero potuti giocare il podio. Ringrazio tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto”

Stefano Morri “Fine settimana positivo, con sempre tutti e tre i piloti in lotta per le posizioni di vertice, conquistando anche un podio in gara uno. Stagione positiva, purtroppo senza vittorie, ma possiamo essere fieri di Luca Bernardi, miglior Rookie della stagione 2019. Ringrazio tutto il team e i nostri tecnici per l’encomiabile lavoro svolto.”

Luca Bernardi “Siamo partiti bene nel week-end, lavorando bene e cercando di migliorare il feeling con la moto. Dispiaciuto per la qualifica che si poteva far meglio. Peccato per gara 1 che per evitare una collisione ho fatto un lungo che ha compromesso poi la gara. Mentre in gara due una rottura di un pilota li avanti nei primi giri ha sfalsato un po’ la prova. Ringrazio tutta la squadra per aver fatto un lavoro eccezionale i miei sponsor e sostenitori.”

Marco Bussolotti “Nel complesso felice, peccato che in entrambe le gare non sono riuscito ad esprimere al massimo del mio potenziale. In gara uno la partenza mi ha un po’ penalizzato mentre in gara due il problema di Murzio ha compromesso la gara, creando un distacco incolmabile con i primi. Ringrazio la squadra per tutto quello che ha fatto per tutta la stagione. Vediamo se il prossimo anno riusciremo a migliorarci e a continuare assieme.”

Mattia Casadei “Contento per il finale di stagione in crescendo, con un secondo ed un quarto posto in pista. Peccato per la qualifica che mi ha un po’ penalizzato e per il problema tecnico di Muzio che ha rallentato il gruppo, altrimenti avrei potuto sicuramente fare di meglio. Ringrazio tutto il Team per la stagione che mi ha aiutato tanto, grazie agli sponsor e a tutti i miei sostenitori.”

Com. Stam.