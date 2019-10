Finale Coppa del Mondo Azzurri negli Emirati per la Coppa di Cristallo Partiti oggi i qualificati del Trap con il Direttore Tecnico Pera

Al Ain (UAE) – Con la partenza della Squadra Azzurra di Fossa Olimpica del Direttore Tecnico Albano Pera si apre uffici limante l’ultimo capitolo della stagione agonistica internazionale delle specialità olimpiche.

Nel prossimo fine settimana, infatti, i migliori tiratori del pianeta si affronteranno sulle pedane dell’ Equestrian, Shooting and Golf Club di Al Ain (UAE) per la conquista della Coppa di Cristallo in palio nella Finale di Coppa del Mondo ISSF.

La gara individuale si svolgerà in due giorni in contemporanea per Fossa Olimpica e Skeet, precisamente nei giorni di venerdì 11 e sabato 12 ottobre, mentre domenica 13 si gareggerà per il mixed team.

A disposizione di Pera ci saranno Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, qualificatosi grazie alla medaglia d’argento del Mondiale di quest’anno a Lonato del Garda, Simone Lorenzo Prosperi (Fiamme Oro) di Artena (RM), d’oro lo scorso anno alla Coppa del Mondo di Tucson (USA), per il maschile e Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE), vincitrice della Finale di Coppa del Mondo 2017 (l’ultima disputata e detentrice del titolo), essica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), vincitrice della Coppa del Mondo di quest’anno ad Acapulco, Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI), medaglia di bronzo alla Coppa del Mondo di Al Ain di quest’anno e Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA), sesta nella Coppa del Mondo di Guadalajara (MEX) del 2018.

Domani li raggiungeranno anche gli azzurri dello Skeet del Direttore Tecnico Andrea Benelli, in questo caso accompagnati del Tecnico Federale Andrea Filippetti. Qualificati per l’evento sono: Riccardo Filippelli (Esercito) di Pistoia, vincitore dell’edizione 2017 (l’ultima disputata e detentore del titolo), Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), medaglia d’argento al mondiale di quest’anno a Lonato del Garda, Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Stintino (SS), vincitore della Coppa del Mondo di Lahti (FIN) di quest’anno, Giancarlo Tazza (Fiamme Oro) di Caserta, medaglia d’argento lo scorso anno alla Coppa del Mondo di Tucson (USA), e Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT), d’argento nella Coppa del Mondo di quest’anno ad Acapulco (MEX) per il comparto maschile e Diana Bacosi (Esercito) di Pomezia (RM), quest’anno Campionessa del Mondo a Lonato del Garda, Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD), medaglia di bronzo nella Coppa del Mondo di Changwon (KOR) di quest’anno, e Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM), lo scorso anno quarta classificata alla Coppa del Mondo di Tucson (USA).

Con 14 qualificati l’Italia si conferma come la Nazione più rappresentata nell’evento clou della stagione.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Simone Lorenzo Prosperi (Fiamme Oro) di Artena (RM).

Ladies: Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA); Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Riccardo Filippelli (Esercito) di Pistoia; Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Giancarlo Tazza (Fiamme Oro) di Caserta; Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Stintino (SS).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Pomezia (RM); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM).

Tecnico Federale: Andrea Filippetti.

PROGRAMMA

Mercoledì 9 ottobre Arrivo delegazioni

Giovedì 10 ottobre Allenamenti Ufficiali Trap e Skeet

Venerdì 11 ottobre Gara Trap (75 piattelli)

Gara Skeet (75 piattelli)

Sabato 12 ottobre Gara Trap (50 piattelli)

Gara Skeet (50 piattelli)

Ore 14.30 Finale Trap Women

Ore 15.45 Finale Trap Men

Ore 17.15 Finale Skeet Women

Ore 18.30 Finale Skeet Men

Domenica 13 ottobre Gara President’s Trophy Mixed Team Trap

Gara President’s Trophy Mixed Team Skeet

Ore 15.45 Medal Matches President’s Trophy Mixed Team Trap

Ore 17.30 Medal Matches President’s Trophy Mixed Team Skeet

N.B.: Tutti gli orari sono indicati in ora locale italiana (Ora locale ad Al Ain + 2 rispetto all’Italia)

Com. Stam.