Campionato del Mondo di Elica, 308 i tiratori in gara Bellissima atmosfera al TAV Lazio per il primo giorno di gara

ROMA– Quota trecento iscritti superata. Al termine del primo giorno di gara, sono 308 i tiratori che da tutto il mondo hanno raggiunto il TAV Lazio per il Campionato del Mondo di Elica: oggi si è disputato il primo giorno di gara (sei campi per tre eliche, pari a 18 eliche) e l’atmosfera che si respirava in via Tiberina 204 Km 2 era davvero entusiasmante.

A fare gli onori federali sul campo, in attesa che il Presidente Rossi rientri da Budapest dove era impegnato per l’Assemblea Generale della ESC, il vicepresidente Paolo Fiori e il vicepresidente vicario Emanuela Bonomi: “Una manifestazione magnifica, premiata anche da questa bellissima giornata, con una partecipazione notevole che fa onore a una disciplina così antica e nobile come il tiro all’Elica” – ha commentato Fiori, a cui il Presidente FITASC Jean-François Palinkas ha più volte fatto i complimenti per la riuscita della manifestazione.Domani alle 8.30 inizierà il secondo giorno di gara, un round a sei campi per due eliche, pari a dodici, con premiazioni previste nel tardo pomeriggio.

PROGRAMMA

Domenica 6 ottobre Campionato del Mondo di Elica

1° round – 6 campi per 2 eliche = 12 eliche

Inizio ore 8.30

LA RAPPRESENTATIVA ITALIANA

Men

BRUNO Andrea

CRISAFI GIOVANNI

PASSALACQUA Antonio

PASSALACQUA Carmelo

PASSALACQUA Sergio

PELLEGRINO Antonio

TARABINI Gianguido

Ladies

BARILLÀ Emanuela

CAMICIOLA Silvia

DE MATTIA Federica

MASSIMO LANCELLOTTI Virginia

RANDI Silvia

TATTINI Paola

Junior

DE MATTIA Alessandro

ILACQUA Giantonio

PIRAZZOLI Manuele

TOSI Lorenzo

Senior

BOSIO Gianfranco

CAMICIOLA Aldo

CATALANO Giuseppe

MARTIGNONI Andrea

MOLINARI Sebastiano

SANGIORGI Claudio

Veterani

CANTALUPO Giovanni

GALLETTA Simone

SERRA Giancarlo

Master

BADALÀ Antonio

OLIVIERI Alberto

RODENGHI Giuseppe

SCARAVELLI Emilio

Commissario Tecnico: RODENGHI Giuseppe

