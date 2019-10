ZS Group Messina, duro debutto a Gravina. Donia: “Gruppo rinnovato ma buone sensazioni”

Inizia una nuova avventura per la ZS Group Messina, la quarta consecutiva in serie C Silver. Dopo oltre un mese di preparazione, per gli scolari è arrivato il momento di saggiare le forze sull’ostico campo dello Sport Club Gravina, avversario sempre difficile da affrontare in trasferta. Infatti nelle precedenti occasioni i peloritani sono sempre usciti sconfitti: 76-59 nel torneo 2016/17, 74-65 l’anno successivo e 64-47 nell’ultima sfida.

C’è dunque da sfatare un tabù, ma non sarà semplice perché tra le mura amiche gli etnei hanno sempre costruito la proprie fortune. Quello allenato da coach Giuseppe Marchesano è un gruppo molto affiatato che quest’anno ha inserito due giovani di qualità: il play Daniel Arena e l’ala Alessandro Florio, entrambi ex Alfa Catania. Anche se non potrà più disporre dei partenti Giuliano La Mantia, Ferrara e Saccà, sarà un rivale molto tosto. Formazione ringiovanita, Gravina avrà ancora in Santonicito il suo leader, con il capitano Barbera, Spina, Alì, Riccardo La Mantia a dargli manforte ed i giovanissimi che completano il roster.

La ZS Group vuole partire con il piede giusto, ma le buone intenzioni non bastano. Bisogna mettere in campo grinta, determinazione e tanta intensità, requisiti che uniti alla qualità del team possono fare sicuramente la differenza. Quest’anno la dirigenza insieme al direttore tecnico Pippo Sidoti e al coach Francesco Paladina ha lavorato bene in fase di mercato, rinnovando per sette decimi il roster. Sono arrivati giocatori che il tecnico pattese ha scelto personalmente, per dare alla squadra la propria impronta di gioco. L’obiettivo della Basket School Messina è migliorare il sesto posto dell’anno scorso e partire con una vittoria sarebbe un ottimo viatico per i giallorossi che si presenteranno al completo sul gommato di Gravina. Alla vigilia dell’esordio, il GM Bruno Donia presenta la gara: “Partita dura, contro una formazione di categoria in un campo storicamente ostico e le cui dimensioni ridotte rappresentano un handicap per le squadre ospiti. La squadra si è allenata bene e ci auguriamo di partite nel migliore dei modi. Siamo curiosi di vedere all’opera i nostri giocatori, ricordando che si tratta di un gruppo profondamente rinnovato. Le buone sensazioni però devono lasciare adesso lo spazio al campo ed ai risultati”.

Appuntamento alle ore 18.30 di domenica 6 ottobre al “PalaDonBosco” di Gravina per la palla a due di Sport Club Gravina – ZS Group Messina. Dirigeranno il match i signori Alessandro Lorefice di Ragusa e Gianluca De Cillis di Priolo Gargallo.

Com. Stam.

Donia Sofio