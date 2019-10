Al Santuario della Guardia di Ceranesi il gran finale del Campionato Italiano Trial 2019

Conclusivo appuntamento stagionale della serie tricolore. Nel weekend del 5-6 ottobre la grande festa delle due ruote trialistiche con diversi L’incantevole e suggestiva cornice del Santuario di Nostra Signora della Guardia, combinata ad una location di prim’ordine per le due ruote trialistiche rappresentata dal Pro Park di Ceranesi (GE), ospiterà nel fine settimana del 5-6 ottobre prossimi l’atto conclusivo del Campionato Italiano Trial 2019.

Per un’effettiva grande festa dell’intero movimento, l’ultimo round stagionale garantirà imprescindibili tematiche d’interesse sul piano sportivo, celebrando contestualmente i Campioni, personaggi e addetti ai lavori che si sono distinti in positivo a livello nazionale ed internazionale. In un percorso studiato con competenza, passione e professionalità dal Motoclub La Guardia, le 12 zone da ripetere per 2 giri sanciranno i definitivi verdetti della stagione 2019. LA SITUAZIONE IN CAMPIONATO Giochi ancora aperti nella top class TR1. Tornato alla vittoria a Baceno, Matteo Grattarola (Sembenini NILS Montesa RedMoto Trial Team) andrà a caccia del nono titolo italiano Outdoor consecutivo, il decimo personale in carriera. Forte di un considerevole vantaggio in classifica, il Campione del Mondo Trial2 2018 dovrà tuttavia fare i conti con gli altri due portabandiera dell’Italia al recente Trial delle Nazioni tenutosi ad Ibiza. Da una parte Luca Petrella, con Beta vincitore della tappa di Paularo e recentemente 2° nella tappa di La Nucìa del Mondiale Trial2, dall’altra il vice-Campione europeo 2019 Gianluca Tournour, con il Team SPEA GasGas Italia NILS a caccia del primo successo stagionale nella serie tricolore. Da non sottovalutare i propositi ambiziosi dei giovani Andrea Riva (Team TRRS Italia) e Lorenzo Gandola (Vertigo), così come di abituali protagonisti dell’Italiano Trial del calibro di Pietro Petrangeli (Sherco), Filippo Locca (Beta Team Locca), Francesco Iolitta (TRRS) e Giacomo Saleri (Beta). titoli italiani ancora da assegnare.

Situazione apertissima nella cadetta TR2. Sergio Piardi (Beta Team Locca) conduce a quota 88, ma con la vittoria di Baceno Manuel Copetti (Team TRRS Italia) si è rifatto sotto a sole 5 lunghezze. Potenzialmente ancora in corsa per il titolo anche Luca Corvi (Team SPEA GasGas Italia NILS), distanziato di 17 punti dalla vetta. La TR3 presenta un confronto-a-tre per il titolo con il figlio d’arte Matteo Bosis, portacolori del Team TRRS Italia, che si presenterà da capo-classifica seguito a 1 e 5 punti rispettivamente da Michele Ruga (Scorpa) e dal compagno di squadra Andrea Gabutti (Team TRRS Italia). Altrettanto incerta la TR3 125 dei giovanissimi da 14 a 21 anni di età con Valentino Feltrin (GasGas) e Cristian Bassi (Beta) separati da 1 solo punto dopo 5 combattutissimi round.

La TR3 Open proietta al comando Marco Andreoli (Vertigo) il quale può annoverare un tesoretto di 9 punti da difendere rispetto a Giovanni Pizzini (Beta) e Paolo Lazzaroni (TRRS). Giochi chiusi nella TR4 con Michael Vignaroli su Beta effettivo mattatore di una categoria che accoglie sempre un gran numero di partecipanti al via. Volge al termine anche l’inaugurale stagione della E-Trial espressamente riservata alle moto elettriche con Edoardo Verdari, schierato dal Future Trial Team ed ai comandi della Electric Motion, primatista a quota 97 punti seguito nella generale dai compagni di squadra Gian Paolo Concina (88), Francesco Vignola (75) e da Alessandro Delfino (39).

Nella graduatoria Femminile la Campionessa italiana in carica Alex Brancati (Beta) è pronta a fare gli onori di casa a Ceranesi, onorando al meglio una stagione 2019 di conferme. La diciottenne vittoriosa della Coppa del Mondo Trial2 Women 2018 ha inanellato 5 vittorie su 5 gare, determinata a far sua la sesta affermazione di fila con i giochi-campionato ormai archiviati complice il forfait della sua più diretta inseguitrice Martina Gallieni (Team TRRS Italia), fuori gioco per via della recente frattura della clavicola destra. Occasione di ben figurare pertanto per Emanuela Spadoni (GasGas) e Jasmine Rosina Conti (GasGas), impegnate a tempo pieno nella serie tricolore per tutto l’arco del 2019.

ULTIMO ROUND DEL CAMPIONATO ITALIANO MINITRIAL

Nuovamente in abbinamento con i “grandi” dell’Italiano Trial, al Santuario della Guardia di Ceranesi andrà in scena anche il conclusivo round del Campionato Italiano MiniTrial 2019. Il “serbatoio di talenti” delle due ruote trialiste ha offerto, nel corso della stagione, alle giovani promesse del vivaio tricolore la possibilità di mettersi in luce, maturare una proverbiale esperienza per il futuro in un percorso chiuso al traffico e reso ancor più facilitato per i neofiti della specialità. Nelle classi al via alcuni verdetti finali sono ancora da scrivere, non nella MiniTrial A che ha sincerato la vittoria del titolo 2019 con una tappa d’anticipo di Giacomo Brunisso, portacolori del progetto Talenti Azzurri FMI e del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro. Giochi chiusi anche nella MiniTrial D con la talentuosissima Alice Bergamo in evidenza, discorso analogo nella E-Trial B (moto elettriche) vissuta nel segno di Michele Vietti Violi. Titolo ancora da assegnare nella MiniTrial B con Mirko Pedretti a precedere di 6 e 7 punti rispettivamente Gabriele Agostinis e Christian Svanella, incerta anche la MiniTrial C con Matteo Cella che può contare su 5 lunghezze di vantaggio rispetto al figlio d’arte Pietro Sembenini. Da seguire anche la MiniTrial Open con Lorenzo Zeccarelli capo-classifica a precedere nell’ordine Daniel Cerutti e Martino Vittori. Ultima, ma non ultima, la Femminile B registra il primato di Martina Brandani con Alessia Bacchetta tuttora potenzialmente in grado di sovvertire i valori espressi dalla classifica di campionato.

SERGIO PARODI NELLA HALL OF FAME DELL’ITALIANO TRIAL

La tappa al Santuario della Guardia ed al Pro Park Ceranesi rappresenterà l’occasione più congeniale per introdurre Sergio Parodi nella “Hall of Fame” dell’Italiano Trial. Padrone di casa dell’evento, con la sua passione e competenza Parodi ha garantito una spinta propulsiva all’intero movimento delle due ruote trialistiche da oltre 40 anni a questa parte. Dai suoi inizi agonistici da pilota, riuscendo ad affermarsi come pilota ufficiale Bultaco e Fantic, successivamente con la sua Promotor ha organizzato il monomarca Aprilia e, dai primi anni ’90, il Masters Beta, tra le serie più riuscite del panorama trialistico nazionale. Organizzatore, Team Manager e riferimento del Paddock per piloti e addetti ai lavori, Sergio è stato il fautore della nascita del Pro Park Trial di Ceranesi, un campo di gara, test e scuola formativa per giovani trialisti, ma non solo. Per il suo inesauribile e continuativo apporto alla specialità, il Comitato Trial FMI ha deciso di insignire Sergio Parodi del riconoscimento di “Hall of Fame” dell’Italiano Trial con la cerimonia in programma nel pomeriggio di sabato 5 ottobre.

RACE PROGRAM

Non mancherà per il conclusivo round previsto dal calendario l’iniziativa del “Race Program” ufficiale con tutte le informazioni utili, elenco iscritti, programma e orari dell’evento. Realizzato in collaborazione con Motosprint e Sport Network, verrà distribuito in 2.500 copie sul campo di gara o, in alternativa, consultabile su Issuu e sul sito internet ufficiale TrialFMI.it

AZIENDE E PARTNER

Numerose sono le aziende che hanno sposato la filosofia del Campionato Italiano Trial. Tra le case accreditate figurano Beta, RedMoto (con il Sembenini NILS Montesa RedMoto Trial Team), Sherco, TRRS (grazie ad AX Moto) e GasGas (rappresentata da FG Distribution). Tra i main partner, accanto a NILS, Michelin e Stegip, aziende insieme al Campionato Italiano Trial sin dal 2018, si sono unite 24MX e Midland, brand d’eccellenza attivamente impegnati nello sviluppo e crescita della specialità.

PROGRAMMA ED EVENTI

Il conclusivo appuntamento stagionale inizierà ufficialmente sabato 5 ottobre alle 17:00 con la disputa delle qualifiche ufficiali nella zona 12 predisposta nei pressi del Santuario della Guardia, quartier generale con la dislocazione dell’Area Paddock e della partenza. Concluse le due manche di qualifica, appuntamento con la premiazione delle Pole Position con il Trofeo Stegip e l’Action Cam Midland riservata ai migliori interpreti delle classi TR1 e TR2, seguita dalla cerimonia di introduzione nella “Hall of Fame” di Sergio Parodi. L’indomani, a partire dalle 8:30, il via della gara con i migliori trialisti italiani chiamati a confrontarsi in 12 zone da ripetere per 2 giri. Concluso l’evento si terrà la premiazione non soltanto dei vincitori del fine settimana, ma anche dei Campioni Italiani, Moto Club, Team e chi si è distinto in positivo per la valorizzazione della specialità.

TV, WEB E SOCIAL

Per tutto l’arco della stagione 2019 il Campionato Italiano Trial ha potuto annoverare un’esposizione TV e media senza precedenti per la specialità. Grazie all’accordo tra la FMI e AutomotoTV, l’emittente presente al canale 228 del bouquet Sky garantirà una sintesi di 24 minuti comprensiva degli highlights delle principali classi al via. Nel palinsesto non manca AFTER TRIAL, una trasmissione di 24 minuti di approfondimento con servizi ed ospiti in studio. Successivamente al primo passaggio su AutomotoTV ed in live streaming su www.automototv.it, sono previste numerose repliche nei giorni successivi e su Sportivì, canale fruibile sul digitale terrestre in diverse regioni. L’Italiano Trial trova spazio anche su MotoClubTV, il canale televisivo online della Federazione Motociclistica Italiana ospitato all’interno di Eleven Sports, e su NonSoloMotoWebTV con due servizi da 18 minuti ciascuno. Sui social non manca la pagina Facebook (FB.com/TrialFMI) con la novità rappresentata dal profilo Instagram ufficiale (instagram.com/trialfmi) mentre il sito web TrialFMI.it si riafferma come il punto di riferimento per gli appassionati e addetti ai lavori con la sezione “LIVE” che ospita, grazie all’ausilio di un sistema collaudato nel corso degli anni, le classifiche zona dopo zona, pilota per pilota.

