Appuntamento in Polonia per la Maglia Azzurra con il Motocross delle Nazioni Europee

L’attività della Maglia Azzurra FMI non conosce soste. Dopo le competizioni andate in scena negli ultimi weekend, sabato e domenica l’Italia sarà impegnata nel Motocross delle Nazioni Europee in programma a Danzica, in Polonia.

Il Commissario Tecnico FMI, Thomas Traversini, ha convocato:

Squadra Maschile

Morgan Lesiardo. Nato il 15/04/1999 a Cantù (CO). Moto: Ktm. Team: Racestore MX2 Max Bart Racing. Classe MXoEN: MX2

Andrea Roncoli. Nato il 20/05/2003 a Novi Ligure (AL). Moto: Husqvarna. Team: O’Ragno 114 Torino Moto. Classe MXoEN: 125 cc

Valerio Lata. Nato il 06/07/2005 a Roma. Moto: Ktm. Team: Marchetti Racing. Classe MXoEN: 85 cc

Matteo Luigi Russi. Nato il 06/01/2005 a Seriate (BG). Moto: Ktm. Team: North West Motorsports. MXoEN: 85 cc

Squadra Femminile

Francesca Nocera. Nata il 23/10/1993 a Treviglio (BG). Moto: Yamaha. Team: Ghidinelli

Giorgia Montini. Nata il 19/02/1999 a Brescia. Moto: Yamaha. Team: Cello 555

Nel 2018, proprio a Danzica, la Maglia Azzurra conquisto il Motocross delle Nazioni Europee maschile e femminile. Di quelle squadre facevano parte Valerio Lata, Andrea Roncoli e Giorgia Montini.

Thomas Traversini, Commissario Tecnico FMI: “Siamo pronti a gareggiare su una pista che nel 2018 ci ha regalato grandi soddisfazioni. Conoscere il tracciato non sarà necessariamente un vantaggio, mentre ritengo positivo il fatto che alcuni piloti conoscono già il format di gara. Come ben sappiamo, le competizioni a squadre sono diverse da tutte le altre perché bisogna essere molto uniti. I nostri piloti hanno un forte spirito di gruppo, fondamentale per confrontarsi con nazionali come Francia, Olanda e Danimarca. Nella competizione maschile saranno loro le squadre da tenere in considerazione, mentre in quella femminile ritengo l’Olanda molto forte. Inoltre, essendo una manifestazione giovanile, non mancheranno le sorprese”.

