Eurotour: Dunhill Links a Victor Perez, decimo Andrea Pavan Virginia Elena Carta ha dominato negli Internazionali di Francia

Il francese Victor Perez si è imposto con 266 (64 68 64 70, -22) colpi nell’Alfred Dunhill Links Championship (European Tour), disputato con formula pro am (un pro e un dilettante) in Scozia, sui tre percorsi dell’Old Course di St. Andrews, di Carnoustie e di Kingsbarns, tutti par 72, dove Andrea Pavan ha siglato un lusinghiero decimo posto con 270 (68 65 67 70, -18). Perez, 26enne di Tarbes al primo successo sul circuito, ha avuto ragione nelle ultime battute del giro finale, sull’Old Course, dell’inglese Matthew Southgate (267, -21), che ha pagato a caro prezzo due bogey in vista del traguardo. Terzi il suo connazionale Paul Waring e lo svedese Joakim Lagergren con 268 (-20).

Pavan, che ha centrato la terza top ten, oltre a un titolo (BMW International Open), in una stagione molto positiva, ha avuto la compagnia dell’inglese Luke Donald e dello statunitense Tony Finau. Sono stati preceduti al quinto posto con 269 (-19) dagli inglesi Tommy Fleetwood, Tom Lewis, Matthew Jordan e Jordan Smith e dal coreano Jeunghun Wang. Piuttosto altalenanti l’irlandese Shane Lowry, 15° con 271 (-17), il danese Lucas Bjerregaard, che difendeva il titolo, 23° con 272 (-16), l’inglese Danny Willett e il nordirlandese Rory McIlroy, numero due mondiale, 26.i con 273 (-15), e l’altro inglese Justin Rose, numero quattro del World ranking, 34° con 274 (-14).

Nella classifica a squadre hanno concluso con lo stesso score di 249 (-39)Tommy Fleetwood/Ogden Phipps e RoryMcIlroy/Gerry McIlroy. Sesti con 253 (-35) Andrea Pavan/Chris Goodwin.

Pavan ha terminato la sua tonica e convincente prestazione con un 70 (-2) frutto di due birdie e di sedici par. Sono usciti al taglio dopo 54 buche, Renato Paratore, 61° con 208 (69 66 73, -8), Guido Migliozzi (69 71 71) e Nino Bertasio (66 73 72), 94.i con 211 (-5), ed Edoardo Molinari, 152° con 216 (72 70 74, par).

VIRGINIA ELENA CARTA HA DOMINATO NEGLI INTERNAZIONALI DI FRANCIA – Virginia Elena Carta, autrice di una splendida prova, ha vinto con 209 (70 70 69, -7) colpi gli Internationaux de France Stroke Play Dames “Trophee Cécile De Rothschild” sul percorso del Golf de Bondues (par 72), a Bondues in Francia. In un acceso duello finale ha avuto ragione della russa Nataliya Guseva, seconda con 213 (-3), con la quale aveva iniziato da leader l’ultimo giro e che era anche passata in vantaggio per qualche buca. Subito il sorpasso, l’azzurra ha cambiato marcia e con tre birdie in quattro buche ha preso un vantaggio di tre colpi, poi decisivo. Al terzo posto con 214 (-2) la belga Céline Manche e al quarto con 215 (-1) la sua connazionale Clarisse Louis e la britannica Clara Young.

Virginia Elena Carta, milanese, 23 anni da compiere ha siglato la tredicesima vittoria individuale in campo internazionale dei dilettanti italiani, a cui se ne aggiungono altre quattro a squadre, in una stagione che si colora sempre più di azzurro. Con i 15 successi dei professionisti il totale è ora di 32 vittorie a solo due dal record storico registrato nel 2018 con 34. Una ulteriore testimonianza di gruppo forte e compatto capace di vincere in ogni categoria e fascia d’età nelle competizioni e nei circuiti più importanti del mondo.

Tanti i successi nel palmarès della milanese tra i quali ricordiamo il titolo individuale nel 2016 e quello a squadre quest’anno con la Duke University nel NCAA Womens Medal Championship, ossia il più importante evento statunitense a livello di College. Quindi le vittorie negli Internazionali d’Austria (2013), nel German Girls Open, nello Slovenian International e nel French International Lady Juniors (2014) e nel Landfall Tradition (College USA), nel 2018. Ha ottenuto la medaglia di bronzo a squadre, insieme a Renato Paratore, ai Giochi Olimpici Giovanili (2014) e ha fatto parte della selezione europea che nel 2017 ha conquistato il Vagliano Trophy.

