Trofeo CONI, i giovanissimi del Veneto vincono l’oro Argento per il Lazio e bronzo per la Puglia nella gara di Fossa Olimpica

Crotone – Un’esperienza unica, che ha arricchito i giovanissimi tiratori italiani dal punto di vista sportivo e da quello umano.

Perché non capita tutti i giorni di trovarsi con altri tremila atleti, in uno stadio gremito di sportivi e di autorità, a rappresentare le discipline del tiro in una competizione così importante quale il Trofeo CONI Kinder+Sport 2019.

I quaranta tiratori classe 2004, 2005 e 2006 hanno disputato ieri la loro gara, salendo in pedana in rappresentanza di tredici regioni italiane. Ad avere la meglio, nella classifica a squadre di Fossa Olimpica, è stata la rappresentanza del Veneto, con Kevin Pivotto e Arianna Rossetto che hanno conquistato l’oro con il punteggio di 87/100 (47/50 + 40/50). Dietro di loro, staccati di un solo punto la squadra del Lazio, con il punteggio di 86/100 ottenuto da Leonardo Ciarla e Maria Renzi (44/50 +42/50). Medaglia di bronzo per i pugliesi Luca Cosimo Salinaro e Sara Carrozzo, che hanno concluso la loro prestazione con 83/100 (44/50 + 39/50). “Grandi emozioni per i ragazzi, ma anche per noi – hanno commentato Alberto Di Santolo e Antonello Iezzi, i Tecnici Federali che hanno accompagnato i ragazzi in Calabria – A testimonianza di quanto sia fondamentale per il tiro a volo, e per lo sport in generale, investire sui più giovani”. Insieme a Di Santolo e Iezzi, alle premiazioni erano presenti anche il Consigliere Federale Luciano Innocenti, i Delegati Regionali per la Calabria Rocco Rugari, per l’Emilia Romagna Demetrio Pillon, per il Veneto Adriano Lonardi, il presidente del TAV Crotone Giuseppe Gallo e il presidente del Crotone Calcio Giovanni Vrenna. A dominare la classifica maschile individuale è stato Kevin Pivotto, con il punteggio di 70/75, mentre tra le tiratrici la migliore è stata Maria Teresa Giorgia Maccioni, con 66/75. La gara di Fossa Olimpica si è disputata ieri nell’ambito del Trofeo CONI Kinder+Sport 2019: giunto quest’anno alla sesta edizione, il Trofeo si è confermato come la più importante manifestazione sportiva italiana dedicata agli under 14. I ragazzi hanno fatto rientro nelle loro case ieri pomeriggio, con uno spirito sportivo ancora più forte e determinato.

RISULTATI

Classifica a squadre

1ª VENETO 87/100; 2ª LAZIO 86/100; 3ª PUGLIA 83/100; 4ª EMILIA ROMAGNA 72/100; 5ª SARDEGNA 69/100; 6ª LOMBARDIA 64/100.

Classifica individuale maschile

1° Pivotto Kevin 70/75; 2° Salinaro Cosimo Luca 69/75; 3° Ciarla Leonardo 68/75; 4° Salinaro Pasquale 67/75; 5° Bellusci Pietro 64/75; 6° Fisichella Fabrizio 63/75.

Classifica individuale femminile

1ª Maccioni Maria Teresa Giorgia 66/75; 2ª Rossetto Arianna 60/75 +1; 3ª Carrozzo Sara 60/75 +0; 4ª Renzi Maria 59/75; 5ª Dolci Valentina 47/75; 6ª Bonello Alice 47/75.

