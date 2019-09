Eurotour: nel Dunhill Links Justin Walters in vetta, 12° Bertasio College USA: ad Anna Zanusso il Golfweek Conference Challenge

Nino Bertasio ha iniziato al dodicesimo posto con 66 (-6) colpi l’Alfred Dunhill Links Championship (European Tour), che si sta disputando in Scozia, sui tre percorsi dell’Old Course di St. Andrews, di Carnoustie e di Kingsbarns, tutti par 72, dove il leader è il sudafricano Justin Walters con 63 (-9).

Nel torneo che si disputa con formula pro am (un pro e un dilettante), con taglio dopo 54 buche che lascerà in corsa i primi 60 concorrenti e le prime 20 squadre in graduatoria, Andrea Pavan è 28° con 68 (-4), Guido Migliozzi e Renato Paratore sono 53.i con 69 (-3) ed Edoardo Molinari 121° con 72 (par).

Justin Walters, 39enne di Johannesburg con due successi sul Sunshine Tour, ha realizzato nove birdie sul tracciato di St. Andrews, ma la prodezza gli ha reso un solo colpo di margine sul francese Victor Perez, sullo spagnolo Adrian Otaegui, sul neozelandese Ryan Fox e sull’inglese Jordan Smith. Affianca Bertasio l’inglese Tommy Fleetwood e hanno tenuto il danese Lucas Bjerregaard, che difende il titolo, 23° con 67 (-5) alla pari con lo statunitense Tony Finau, e l’inglese Justin Rose, numero quattro mondiale, che marcia con Pavan Tante difficoltà per il nordirlandese Rory McIlroy, numero due, 78° con 70 (-2), e situazione molto complicata per lo spagnolo Jon Rahm, numero cinque del World Ranking, 104° con 71 (-1), per l’inglese Danny Willett, stesso score di Molinari, e per l’irlandese Shane Lowry, 140° con 73 (+1).

Hanno giocato all’Old Course Nino Bertasio (un eagle, cinque birdie, un bogey), Guido Migliozzi (cinque birdie, due bogey) ed Edoardo Molinari (un birdie, un bogey). A Carnustie Andrea Pavan ha messo insieme sette birdie e tre bogey e Renato Paratore sul Kingsbarns ha segnato cinque birdie e due bogey.

Nella classifica a squadre comandano con 60 (-12) Kristoffer Reitan/Mark Madden, Ryan Fox/Shane Warne e Shubhankar Sharma/Johan Van Zyl. Il montepremi di cinque milioni di dollari (circa 4.545.000 euro).

Il torneo su GOLFTV – L’Alfred Dunhill Links Championship viene teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Seconda giornata: venerdì 27 settembre, dalle ore 14 alle ore 18.

COLLEGE USA: AD ANNA ZANUSSO IL GOLFWEEK CONFERENCE CHALLENGE – Nuovamente tinti di azzurro i tornei di College USA con Anna Zanusso, studentessa alla University of Denver, che ha vinto con 205 (68 69 68, -11) colpi il Golfweek Conference Challenge disputato al Red Sky Golf Club (Fazio Course, par 72) di Wolcott in Colorado. La Zanusso ha firmato il quarto successo stagionale italiano in tali eventi, dopo quelli di Stefano Mazzoli (poi passato pro), di Giovanni Manzoni e di Caterina Don e il 16° in campo internazionale dei dilettanti (12 individuali e quattro a squadre) che unendosi al 15 dei professionisti portano il totale a 31, a soli tre dal record storico di 34 dello scorso anno. Alla gara ha preso parte anche Emilie Alba Paltrinieri, che frequenta l’UCLA, 18ª con 217 (74 73 70, +1).

Anna Zanusso ha avuto ragione di Alexa Melton (Pepperdine University), seconda con 207 (-9), e di Emma Spitz (UCLA), terza con 208 (-8). In quarta posizione con 209 (-7) Sabrina Iqbal (TCU), Sara Kjellker (San Diego State) e Siti Shaari (South Alabama). Nella classifica a squadre ha prevalso la Ole Miss (849, -15) davanti a Pepperdine (857, -7), UCLA (859, -5) e a Denver (860, -4).

