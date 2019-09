VELA – Primo giorno di regate a Torbole sul Lago di Garda per il Mondiale della classe Olimpica RS:X

Il primo giorno del Mondiale della tavola Olimpica RS:X è stato battezzato da una bella “sventolata” da nord, che ha soffiato sul Garda Trentino anche sui 20 nodi, permettendo di far chiudere alla flotta maschile le tre regate in programma già nelle prime ore della giornata.

Le donne invece sono scese in acqua il primo pomeriggio appena girato il vento da sud, che – dopo una prima prova in cui è stato più leggero – si è poi steso permettendo di disputare ulteriori due belle regate.

Sono 235 i partecipanti finali provenienti da ben 47 nazioni, suddivisi in 129 atleti della categoria maschile e 106 della femminile. In gioco per Tokyo 2020 otto posti nazione per i primi e nove per le donne – qualificazione che per l’Italia è già stata raggiunta grazie agli azzurri Marta Maggetti e Daniele Benedetti ai Mondiali unificati di Aarhus nel 2018.

La prima giornata è stata dunque lunga ed impegnativa con l’arrivo dei primi atleti già alle 6 del mattino per preparare l’attrezzatura ed essere pronti sulla linea di partenza prima delle 8.00, orario dello start.

Il francese Pierre Le Coq con un 1-4-5 è in testa davanti all’olandese Kiran Badloe con un settimo, un primo e un quarto. Terzo il britannico Squires (2-4-8). Per quanto riguarda i colori azzurri Daniele Benedetti (SV Guardia di Finanza) dopo un 12° e un 27° ha vinto la terza regata, dimostrando un’ottima reazione.

Ottime notizie azzurre invece dalle ragazze con la squadra femminile, Marta Maggetti (SV Guardia di Finanza) con un primo, un secondo e un decimo è in testa con tre punti di vantaggio sulla giovane e prima under 21 britannica Emma Wilson (5-2-9). Terzo posto provvisorio della polacca Zofia Noceti-Klepacka (2-5-9), in parità con la seconda. L’oro olimpico giovanile Giorgia Speciale (CC Aniene), al suo primo mondiale senior è quinta assoluta e prima under 21, ottenuto con un 8-3-7. Flavia Tartaglini (SV Guardia di Finanza), dopo una bellissima rimonta nella prima regata non ha fatto altrettanto nella seconda, tenendosi al momento un 9-23-6, che la lascia dopo il primo giorno in ventiduesima posizione. Alle sue spalle, a tre punti, la siciliana Laura Linares (CC Roggero Lauria).

Domani seconda giornata del programma di gare, previste regate ancora dalla mattina, con partenza alle ore 8.15 – le prime due prove per le donne, a seguire gli uomini. Una volta concluse due regate per ciascuna flotta e categoria si proseguirà con la terza ed ultima di giornata.

