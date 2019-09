CALCIO – Fase nazionale Campionato Juniores Dilettanti, il regolamento

Roma, 21 settembre 2019 – La Lega Nazionale Dilettanti ha approvato il regolamento della fase nazionale del Campionato Juniores Dilettanti 2019/2020 alla quale parteciperanno le 20 squadre vincenti le rispettive fasi regionali.

Le partecipanti saranno suddivise in otto raggruppamenti (quattro triangolari e altrettanti accoppiamenti) dai quali usciranno le qualificate ai quarti di finale. Le formazioni inserite nei triangolari si incontreranno in gare di sola andata; le squadre degli accoppiamenti si incontreranno in gare di andata e ritorno. Sono consentite cinque sostituzioni per squadra. Nei Triangolari riposa nella 2^ giornata la squadra che ha vinto la prima gara, in caso di parità quella impegnata in trasferta. Negli accoppiamenti in caso di parità al termine dei 180’ passerà il turno il club che avrà segnato più reti in trasferta, in caso di ulteriore equilibrio si effettueranno i calci di rigore

Gruppo A Vincente C.R. Liguria – Vincente C.R. Lombardia – Vincente C.R. Piemonte V.A.

Gruppo B Vincente C.R. Friuli VG – Vincente CPA Trento – Vincente CPA Bolzano

Gruppo C Vincente C.R. Emilia Romagna – Vincente C.R. Veneto

Gruppo D Vincente C.R. Toscana – Vincente C.R. Umbria

Gruppo E Vincente C.R. Lazio – Vincente C.R. Sardegna

Gruppo F Vincente C.R. Abruzzo – Vincente C.R. Marche – Vincente C.R. Molise

Gruppo G Vincente C.R. Basilicata – Vincente C.R. Campania – Vincente C.R. Puglia

Gruppo H Vincente C.R. Calabria – Vincente C.R. Sicilia

Consulta il MATCH SCHEDULE

Le squadre partecipanti debbono essere esclusivamente formate da calciatori nati dal 1 gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età. E’ consentito l’impiego, in assoluto, di non più di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1 gennaio 2000 in poi.

Per consultare il regolamento completo CU 107

Com. Stam.