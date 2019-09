Mondiali: Bene Lombardo e Zanni, nuovi record italiani; sottotono Magistris

Si chiude anche la terza giornata di gare a Pattaya, in Thailandia, dove sono in corso i Mondiali di Pesistica Olimpica. Tre gli Azzurri oggi impegnati in pedana.

Nella 55 kg femminili sono state protagoniste Jennifer Lombardo e Lucrezia Magistris; la prima, atleta delle Fiamme Azzurre, chiude con 85 kg di strappo e 108 di slancio, nuovo record italiano di specialità. Per lei un totale di 193 kg e 15esima posizione in classifica generale. Lucrezia Magistris chiude invece con 85 di strappo e 100 di slancio per un totale di 185, 20esima in classifica generale.

Mirko Zanni, impegnato nella categoria 67 kg, firma anche lui nuovi record italiani. Per lui 140 kg di strappo e 170 di slancio (nuovo primato di specialità), per un totale di 310, nuovo record di categoria. L’azzurro dell’Esercito chiude 13esimo in classifica generale.

“Lucrezia Magistris poteva fare qualcosina in più ma tutto sommato bene, – dice al termine della giornata il Direttore Tecnico nazionale Sebastiano Corbu – ha fatto tutto quello che ha potuto. Stiamo aspettando di fare gli Europei per completare il lavoro fatto dopo il recupero dall’infortunio. Manteniamo alle corde le avversarie. Jennifer Lombardo ha ripreso ad essere competitiva. Sono le due che si giocano la qualificazione insieme alla polacca e all’ucraina, le due avversarie dirette. Anche Mirko Zanni poteva fare qualcosa in più, stava benissimo rispetto alle altre gare ma ha comunque recuperato qualcosa sugli avversari. Può fare sicuramente meglio agli Europei”.

Le prossime gare

Sabato 21 settembre ci sarà solo Grazia Alemanno a salire in pedana per l’Italia, alle ore 7.00 nella categoria 59 kg mentre si chiuderà col botto domenica 22 settembre. Protagonista nella categoria 64 kg, alle ore 7.00 sarà Giorgia Bordignon: bronzo di strappo agli ultimi Europei, l’atleta delle Fiamme Azzurre è decisa a far bene i Thailandia per proseguire il sogno olimpico, già vissuto quattro anni fa a Rio de Janeiro. A chiudere il cammino azzurro a Pattaya sarà infine Nino Pizzolato, in pedana nella 81 kg alle ore 13.00, che si presenta in qualità di Campione Europeo in carica con un totale di 356 kg, oro di slancio con 201 kg, e Record Europeo di specialità e di totale Under 23. Anche per l’Azzurro di Castelvetrano, tesserato per le Fiamme Oro, sarà un appuntamento chiave lungo il percorso per i Giochi.

In Italia i Mondiali saranno trasmessi in diretta streaming: i Gruppi A su olympycchannel.com, i Gruppi B, C e D su iwf.net

