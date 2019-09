Mondiali: Bene Scarantino nella 61 kg, peccato per Giorgia Russo Domani alle 9.30 Lombardo e Magistris, alle 13.00 Mirko Zanni

Si chiude la seconda giornata di gare a Pattaya, in Thailandia, dove sono in corso i Mondiali di Pesistica Olimpica. Buona prestazione per l’azzurro Mirco Scarantino, alla sua prima uscita internazionale nella categoria 61 kg: per l’atleta delle Fiamme Oro 124 kg di strappo sollevati in terza prova e 153 kg di slancio, per un totale di 277 kg che lo piazzano al 13esimo posto nella classifica finale.

La gara è stata poi vinta dal cinese Li Fabin con un totale di 318, argento per l’indonesiano Eko Yuli Irawan con 306, bronzo per il colombiano Mosquera con 302 kg.

“Ha fatto una bella gara per essere la prima a 61 kg – dice a fine gara il Direttore Tecnico Sebastiano Corbu – promette sicuramente bene per il proseguo della qualificazione”.

Giornata no invece per la palermitana Giorgia Russo, impegnata nella categoria 49 kg, che a causa di alcuni risentimenti fisici finisce fuori gara. L’Azzurra riesce a conquistare un piazzamento solo nello strappo dove, alla terza occasione, solleva 70 kg. Tre prove nulle invece nello slancio.

Gli Azzurri domani in gara

Domani, venerdì 20 settembre, saranno tre invece gli Azzurri in gara. Si comincia alle ore 9.30 con Lucrezia Magistris e Jennifer Lombardo, impegnate nella categoria 55 kg gruppo B; sia la Lombardo (argento agli Europei 2018 e oro ai Giochi del Mediterraneo 2018) che la Magistris (oro di strappo agli Europei 2019) sono reduci da un infortunio ma sono prontissime a tornare in pedana per far bene.

Alle ore 13.00 poi sarà il turno di Mirko Zanni, impegnato nella categoria 67 kg gruppo A. Bronzo di strappo e nuovo Record Europeo U23 agli ultimi Campionati Continentali, l’atleta dell’Esercito ha ottime chances di aumentare il suo ranking per Tokyo 2020.

In Italia i Mondiali saranno trasmessi in diretta streaming: i Gruppi A su olympycchannel.com, i Gruppi B, C e D su iwf.net

1 Mirko Zanni

2 Scarantino