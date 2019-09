Trail Running: Domenica il SVLC Dream TRAIL Golfo di Cofano tra i comuni di San Vito Lo Capo e Custonaci.

San Vito lo Capo/Custonaci (TP). Si potrebbe definire il Trail più Easy al mondo la prima edizione del SVLC Dream Trail Golfo di Cofano 15km. organizzato dalla DISABILI NO LIMITS sezione ASD Project Diver Team con il patrocinio dei Comuni di San Vito Lo Capo e Custonaci sotto l’egida della ACSI Sicilia Occidentale e valido come Prova del BioEco Trail Running 2019 e Challenger BioRace Trofeo Pegaso/Per…Correre Topo Athletic 2019.

Un Trail Easy così definito per la mancanza di difficoltà altimetriche , infatti, gli atleti partiranno alle ore 09:30 di domenica 22 settembre ’19 dal Diving Center Contrada Salinella/Macari San Vito Lo Capo (TP) per percorrere costeggiando il Golfo di Cofano un sentiero sterrato che li porterà dopo 7,5 km circa alla boa di ritorno (presso Spiaggia A’Chianca) che dopo altrettanti 7,5km circa li riporterà al Diving Center Contrada Salinella dove sarà posto l’arco d’arrivo.

L’evento inserito nel week-end dello sport assegnerà il 1° Trofeo Zero Barriere e premierà i primi tre arrivati di ogni fascia, spazio anche per i non tesserati per loro il Walk Trail una passeggiata ludico motoria di 15km sullo stesso percorso della gara, dove il protagonista assoluto sarà il fantastico paesaggio naturale del Golfo di Cofano con il suo mare cristallino.

Importante collaborazione quella degli atleti locali del GRUPPO TRAIL RUNNING TRAPANI che aiuteranno il C.O. a tracciare il percorso e rendere la manifestazione più bella e spettacolare, le iscrizioni dovranno pervenire all’ indirizzo mail bioraceeventi@libero.it entro venerdì alle ore 14,00 il dispositivo gara è pubblicato sul sito www.biorace.it per le info maratona@disabilinolimits.it .

Per i primi 100 iscritti sarà riservato un ricco pacco gara, la manifestazione ha inoltre come obiettivo quello di sensibilizzare la cittadinanza alla riapertura della meravigliosa Riserva Naturale Orientata Monte Cofano ormai da troppo tempo chiusa, risorsa e patrimonio del territorio che con le sue ricchezze sia naturali che paesaggistiche deve essere ridato alla libera fruizione e all’ organizzazione di eventi siano sportivi che salutari e in particolar modo alla realizzazione di servizi per l’incentivazione al turismo che porti ricchezza su tutto il territorio. Sulla tematica della disabilità e lo sport per tutti, promuovendo la cultura dello sport accessibile a tutti e di facilitare l’avviamento sportivo, in particolare, delle persone con disabilità, facendo conoscere attraverso passeggiate nei luoghi più accessibili della Riserva.

