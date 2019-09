FIR Campania, Ufficializzati i calendari della nuova Serie C

Napoli – Inizia con una novità la stagione 2019/2020 per il rugby campano. I tornei di Serie C, in passato suddivisi in due livelli di Serie C Girone 1 e Serie C Girone 2, da quest’anno vengono tramutati in un campionato unico che prenderà il via domenica 20 ottobre inglobando anche i Club del Molise e della Calabria.

Ai nastri di partenza sono ben cinque le formazioni salernitane, tre le napoletane e due le calabresi, casertane e sannite, mentre il Molise e la città di Avellino gareggiano per un posto in Serie B con una formazione per ciascuna area geografica.

Ricevuta ed implementata l’indicazione suggerita dagli uffici nazionali della Federazione Italiana Rugby nei mesi estivi, il Comitato Regionale Campano ha optato per la creazione di un’unica Serie C a sedici squadre, impostata in due poule da otto compagini ciascuno create secondo criterio meritocratico. Classica la formula dei raggruppamenti: girone all’italiana con gare di andata e ritorno per un totale di quattordici giornate di torneo. Al termine della prima fase che si concluderà il 22 marzo 2020, la competizione darà vita ai playoff promozione in Serie B: prima e seconda classificata del Girone A e la prima del Girone B, si sfidano in un nuovo mini girone all’italiana con partite di sola andata che si disputeranno ad aprile. La classifica finale di questo gruppo determinerà la squadra che accede di diritto alle semifinali interregionali degli spareggi promozione di maggio 2020 con le vincenti delle fasi a gironi di Sicilia e Puglia. Ghiotta opportunità poi per la seconda classificata dei playoff regionali: potrebbe essere infatti la quarta semifinalista nel caso in cui la Campania risulti la regione con il maggior numero di squadre partecipanti al campionato di Serie C rispetto ai tornei pugliesi e siciliani.

Altra novità di quest’anno è la continuità della stagione agonistica ideata per favorire e prolungare l’attività dei Club: infatti le tredici compagini che non gareggeranno per la corsa promozione, avranno l’opportunità di impegnarsi nella seconda fase che assegnerà la Coppa Campania. Il torneo prevede gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta a partire dal 5 aprile, per concludersi con la finale di andata del 31 maggio e di ritorno del 7 giugno.

Nuove dinamiche anche per la disciplina del Rugby Seven: la Coppa Campania seniores, come sempre aperta a tutti i Club dalla Serie A alla Serie C, si sviluppa in tre inedite fasi nella stagione 2019/2020. Subito al via due tappe entro la prima metà di ottobre, per poi riprendere tra febbraio e marzo con cinque date disponibili in calendario. Terza ed ultima fase a partire dal 26 aprile con ulteriori cinque date in programma che faranno da apripista alla giornata finale del 7 giugno.

CAMPIONATO SERIE C 2019/2020 – GIRONE H – CAMPANIA

GIRONE A

IV Circolo Benevento

Amatori Torre Del Greco

Arechi

C.U.S. Cosenza

Clan Santa Maria Capua Vetere

Dragoni Sanniti

Hammers Campobasso

Napoli Afragola (cadetta)

Scarica il calendario del Girone A

GIRONE B

Amatori Angri

Avellino

Bulls

Hydra

Partenope (cadetta)

Rende

Spartacus Social Club

Zona Orientale Salerno

Scarica il calendario del Girone B

