Campionato Europeo 2019 – Mixed Team Skeet Oro senior per la Russia e junior per la Germania

Lonato del Garda (BS) – La giornata di oggi ha decretato la fine del Campionato Europeo organizzato presso il Trap Concaverde di Lonato del Garda (BS). Oggi in pedana si sono riversati gli specialisti dello Skeet impegnati nel Mixed Team.

Per il team italiano condotto dal DT Andrea Benelli sono scesi in pista Tammaro Cassandro in coppia con Chiara Cainero e Gabriele Rossetti con Simona Scocchetti; la fortuna purtroppo è stata poco favorevole ai nostri quattro portacolori, i quali non hanno avuto accesso ai due medal matches per un solo piattello. I due 141/150 fatti registrare dai due team non sono bastati purtroppo per contendersi le medaglie. Europeo terminato con un ottavo posto per il duo Tammaro – Cainero ed un nono posto per Rossetti – Scocchetti. Il titolo continentale è andato ai russi Zilia Batyrshina e Nikolay Teplyy, che in finale hanno battuto i francesi Lucie Anastassiou ed Anthony Terras per 38 a 32 sui 40 piattelli totali; terzo posto per la Gran Bretagna rappresentata da Amber Hill e Ben Llewellin, vincitori della medaglia di bronzo ai danni della Repubblica Ceca con 37/40. Tra le fila degli junior il leitmotiv è stato lo stesso: le coppie designate – Andrea Lapucci con Giada Longhi ed Andrea Galardini con Sara Bongini – non sono riuscite a guadagnarsi i dorsali validi per le finali. 137/150 il risultato finale per Lapucci – Longhi che si sono piazzati ottavi, più lontani Galardini – Bongini, per loro 129/150 e decimo posto nella classifica generale. È stata la coppia tedesca – Eva-Tamara Reichert insieme a Christopher Robin Honkomp – a mettersi al collo la medaglia più ambita sconfiggendo in una finale molto equilibrata il team russo – Elizaveta Evgrafova ed Andrei Danilenkov solo allo shoot-off vinto per 33+2 contro 33+1 su 40. Podio completato dalla coppia cipriota vittoriosa nel bronze medal match contro la Slovacchia.

RISULTATI

Mixed Team Senior: 1^RUSSIA (Zilia BATYRSHINA – Nikolay TEPLYY) 147/150 – 38/40; FRANCIA (Lucie ANASTASSIOU – Anthony TERRAS) 144/150 – 32/40;GRAN BRETAGNA (Amber HILL – Ben LLEWELLIN) 142/150 (+2) – 37/40; 4^ REPUBBLICA CECA (Barbora SUMOVA – Jakub TOMECEK) 143/150 – 34/40; 8^ ITALIA 2 (Simona SCOCCHETTI – Gabriele ROSSETTI) 141/150; 9^ ITALIA 1 (Chiara CAINERO – Tammaro CASSANDRO) 141/150.

Mixed Team Junior: 1^GERMANIA (Eva-Tamara REICHERT – Christopher Robin HONKOMP) 143/150 – 33/40 (+2); 2^ RUSSIA (Elizaveta EVGRAFOVA Andrei DANILENKOV) 139/150 – 33/40 (+1); 3^ CIPRO (Anastasia ELEFTHERIOU – Petros ENGLEZOUDIS) 138/150 (+3) – 35/40; 4^ SLOVACCHIA (Vanesa HOCKOVA – Ladislav NEMETH) 138/150 (+4) – 34/40; 8^ ITALIA 1 (Andrea LAPUCCI – Giada LONGHI) 137/150; 10^ ITALIA 2 (Sara BONGINI – Andrea GALARDINI) 129/150.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men:Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Riccardo Filippelli (Esercito) di Pistoia; Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Ladies:Diana Bacosi (Esercito) di Pomezia (RM), Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

Junior Men:Cristian Ghilli (Fiamme Oro) di Montecatini Val di Cecina; Andrea Galardini di Calenzano (FI); Andrea Lapucci di Monsummano Terme.

Junior Ladies:Giulia Basso di Gazzo Padovano (PD), Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI); Giada Longhi (Esercito) di Roccaranieri (RI).

Direttore Tecnico:Andrea Benelli.

Com. Stam.