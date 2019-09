Il Castanea Basket batte un altro colpo: Hendry Murray è il nuovo pivot

Il mercato di rafforzamento del Castanea Basket 2010 continua a regalare colpi importanti per il prossimo campionato di serie D. E’ stato infatti definito da parte della dirigenza giallo viola l’ingaggio della nuova ala/pivot che sarà Murray Hendry, scozzese di ventitrè anni, di 203 cm.

Dotato della doppia nazionalità scozzese-britannica il ragazzo è cresciuto al Georgetown District High School, sua città natale, dove ha mostrato ai tecnici locali le prime potenzialità con la canotta dei Rebels. Si è subito innamorato della pallacanestro lui che, nato in Scozia, ha anche vissuto in Olanda prima di tornare ad Halton Hills a frequentare l’Harrison Public School e poi, come detto, il Georgetown District High School.Lo scorso anno il primo passo importante per la sua carriera quando in estate firmò il primo contratto professionistico con un club di BBL (British Basketball League) con i Glasgow Rocks, club che ha chiuso la stagione con 18 vittorie su 33 partite e centrando la qualificazione ai playoff.Per Murray impegnato in una squadra di livello i numeri sono stati certamente positivi per essere stato il primo approccio col mondo del basket professionistico inglese.Adesso si profila la nuova avventura in Italia col Castanea Basket ed il ragazzo si dice pronto a disputare un ottimo campionato: “Il Castanea rappresenta per me una grande occasione, sono realmente impaziente di far parte di questa squadra. Sento che potremo costruire qualcosa di solido e speciale, abbiamo una squadra dal carattere vincente e dovremo allenarci ogni giorno per rendere al meglio. I ragazzi ogni giorno mi aiutano a farmi sentire uno di loro e per me è importante. Inoltre ho trovato in Sicilia una terra accogliente e calda con persone gentili e socievoli aiutandomi anche con la lingua. Sicuramente inizierò a girare l’isola per visitare più posti possibili”.

Com. Stam.