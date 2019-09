Campionato Europeo 2019 Bacosi – Cainero – Scocchetti sul tetto d’Europa

Lonato del Garda (BS) – È suonato altissimo oggi al Trap Concaverde di Lonato del Garda l’inno di Mameli grazie al terzetto azzurro in rosa: Diana Bacosi, Chiara Cainero e Simona Scocchetti che si sono messe al collo l’oro europeo a squadre.

Lineare, determinato e deciso il loro percorso culminato con il gold medal match vinto contro la Slovacchia. Dopo avere sconfitto ai quarti di finale il team tedesco con il punteggio di 50 ed in semifinale quello russo con 53 piattelli rotti su 60, in finale la sfida contro il trio slovacco Bartekova, Kopcanova, Sykorova si è deciso agli ultimi decisivi piattelli ed ha visto le azzurre imporsi con un ottimo 55, con ben tre piattelli di vantaggio sulle avversarie, d’argento con 52. Terzo posto conquistato dalla Russia che ha battuto nel match valido per il bronzo la Repubblica Ceca 52 a 49.

Finisce invece ai piedi del podio la gara a squadra delle nostre azzurrine Giada Longhi, Sara Bongini e Giulia Basso. L’accesso alla finale dove in palio c’era il bronzo è arrivato dopo aver battagliato prima contro la Repubblica Ceca superata agevolmente con il risultato di 45/60 e poi contro la Russia, che si è imposta sulle nostre per 50 a 44. In finale nonostante una buona conduzione di gara il team tedesco ha avuto la meglio disintegrando due piattelli in più delle nostre junior costrette ad accontentarsi del quarto posto con il punteggio finale di 43. Il titolo continentale è andato infine alla Slovacchia che ha chiuso la finale per l’oro con il nuovo record europeo junior di 51/60, sconfiggendo le russe fermatesi al secondo posto con 45.

Passando al versante maschile purtroppo sia i senior che gli junior hanno mancato l’accesso alle finali valevoli per medaglie e podio. Riccardo Filippelli, Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro si sono fermati con 55/60 all’ostacolo dei quarti di finale non riuscendo a superare il team della Danimarca che li ha sconfitti mettendo in pedana una performance di altissimo livello. Stesso finale anche per gli junior azzurri: Andrea Galardini, Cristian Ghilli e Andrea Lapucci si sono visti soffiare l’accesso alla semifinale dalla Gran Bretagna che ha battuto i nostri 53 a 48. Domani giornata conclusivo del Campionato Europeo con la competizione dedicata ai Mixed Team; in gara per il team Italia ci saranno le stesse coppie messe in pedana a luglio durante il Mondiale dal Direttore Tecnico Andrea Benelli eccezion fatta per Tammaro Cassandro al posto di Riccardo Filippelli, il quale sparerà in coppia con Chiara Cainero; in pedana per confermarsi anche a livello europeo dopo l’oro mondiale la coppia magica Gabriele Rossetti e Diana Bacosi. Per gli junior a difendere i colori italiani saranno le due coppie formate da Sara Bongini – Andrea Lapucci e Giada Longhi – Cristian Ghilli.

RISULTATI

Skeet Women Team: 1^ ITALIA (Bacosi – Cainero – Scocchetti) 55/60; 2^ SLOVACCHIA (Bartekova – Kopcanova – Sykorova) 52/60; 3^ RUSSIA (Batyrshina– Shakirova– Zhadnova) 52/60; 4^ REPUBBLICA CECA (Sumova– Sindelarova– Skalicka) 49/60.

Skeet Women Junior Team: 1^SLOVACCHIA (Hockova – Buzasova – Markova) 51/60; 2^ RUSSIA (Evgrafova – Bukhonova – Boiarshinova) 45/60; 3^ GERMANIA (Reichert – Wedekind – Volkhardt) 45/60; 4^ ITALIA (Longhi – Basso – Bongini) 43/60.

Skeet Men Team: 1^ REPUBBLICA CECA (Tomecek Nydrle Lang) 58/60; 2^ FRANCIA (Petit Delaunay Terras) 53/60; 3^ CIPRO (Konstantinou – Kazakos – Achilleos) 55/60; 4^ DANIMARCA (Hansen Birklykke Petersen) 52/60; ITALIA (Rossetti – Filippelli – Cassandro) 55/60.

Skeet Men Junior Team: 1^ REPUBBLICA CECA (Korcak – Stransky – Prokop) 54/60; 2^ GERMANIA (Honkomp – Hollensteiner – Kellinghaus) 49/60; 3^CIPRO (Andreou – Englezoudis – Varnavides) 53/60; 4^ GRAN BRETAGNA (Mcneill – Eccleston – Brooker-Smith) 49/50; ITALIA (Galardini – Ghilli – Lapucci) 48/60.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men:Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Riccardo Filippelli (Esercito) di Pistoia; Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Ladies:Diana Bacosi (Esercito) di Pomezia (RM), Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

Junior Men:Cristian Ghilli (Fiamme Oro) di Montecatini Val di Cecina; Andrea Galardini di Calenzano (FI); Andrea Lapucci di Monsummano Terme.

Junior Ladies:Giulia Basso di Gazzo Padovano (PD), Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI); Giada Longhi (Esercito) di Roccaranieri (RI).

Direttore Tecnico:Andrea Benelli

PROGRAMMA

Lunedì 16 settembre Gara Skeet Mixed Team, Mixed Team Junior

Ore 17.00 Medal Matches Mixed Team

Ore 18.00 Medal Matches Mixed Team Junior

