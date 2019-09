Il 15 settembre appuntamento con la presentazione ufficiale del Castanea Basket 2010

Si terrà domenica 15 settembre alle ore 18 presso l’Oasi Azzurra Village di San Saba la presentazione ufficiale del Castanea Basket 2010.

Appuntamento da non perdere in una location che abbinerà il suo nome a quello della squadra, tale collaborazione è resa possibile grazie alla fattiva presenza del titolare Gianni Previti. In tale sede sfileranno per l’occasione tutti i dirigenti e gli atleti della prima squadra del Castanea Basket che saranno chiamati sul palco, roster che è impegnato nel prossimo campionato di serie D stagione 2019/2020. Spazio ovviamente dedicato al progetto targato “Baskin”, sempre più colonna portante di tutto il movimento della compagine gialloviola che avrà risalto ed importanza. La società specializzata SSR da oltre due anni è sempre più al comando del progetto con la fattiva presenza del presidente Domenico Arena abile a dettare le linee guida, coadiuvato da uno staff sanitario esperto e pronto a mostrare a tutti le proprie competenze sul fronte terapeutico e di classificazione dei giocatori.Inoltre ci sarà spazio per il progetto denominato “Conosciamo i giganti del basket”, finalizzato a portare gli atleti stranieri nelle scuole primarie per far capire agli studenti più giovani l’importanza della conoscenza delle lingue straniere in un contesto sempre più globale com’è quello del mondo dei giorni nostri oltre a rivelare come il singolo atleta riesca ad affermarsi nel mondo dello sport. Nel corso della serata la società si riserverà di svelare alcune novità importanti quali diverse collaborazioni tecniche che faranno crescere ulteriormente la società ed il network gialloviola in generale. Diversi gli inviti spediti personalmente dalla società che daranno diritto alla presenza alla serata, su tale fronte sono attese le principali figure dei vertici istituzionali del basket cittadino oltre alle istituzioni della città di Messina, da sempre al centro dell’evento. Nel corso della serata verranno presentate infine le nuove tessere del tifoso in una versione rinnovata, per quello che è un progetto di consolidamento economico per la società.

Com. Stam.